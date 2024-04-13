«Единственный вечер в карьере, когда я плакал». Моуринью рассказал о самом болезненном поражении

Жозе Моуриньо рассказал, какое поражение было самым болезненным за всю его карьеру. Это был полуфинал Лиги чемпионов против «Баварии» в 2012 году, когда он руководил мадридским «Реалом».

Португалец вспоминает:

«Поражение в серии пенальти в полуфинале Лиги чемпионов-2012 - одно из самых болезненных в моей карьере. К сожалению, это футбол. Криштиану Роналду, Кака и Серхио Рамос пробили пенальти.

Три абсолютных футбольных монстра, но они люди. Тот вечер был единственным в моей тренерской карьере, когда я плакал после поражения. Это было очень тяжело, потому что в тот год мы были лучшими. Мы были лучшей командой в Европе. Мы выиграли Ла Лигу, побив все рекорды по количеству очков и голов, и мы бы выиграли этот финал у «Челси», я в этом не сомневаюсь.

Самым жестоким для меня было то, что в серии пенальти мы выбрали Криштиану, Кака и Серхио, абсолютно уверенных в себе. То, что эти парни проиграли, уничтожило меня.

В том полуфинале мы сыграли вничью 3:3 по сумме двух матчей, но проиграли 1:3 в серии пенальти».