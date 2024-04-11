⚠️ Семья Кейна попала в аварию неподалеку от Мюнхена. В ДТП пострадали три ребенка капитана сборной Англии

Издание BILD сообщает, что дети Харри Кейна попали в автомобильную аварию. Сразу отметим - сейчас они в полной безопасности.

Во время отъезда капитана сборной Англии в Лондон на матч Лиги чемпионов против «Арсенала», его семья попала в аварию неподалёку от Мюнхена - на автомагистрали A95. К счастью, все участники ДТП получили только незначительные травмы.

В аварии участвовали два автомобиля: водитель Renault хотел повернуть налево и столкнулся со встречным Mercedes Vito.

Фургон перевозил троих детей Кейна: Луи (3 года), Вивьен (5 лет) и Айви (7 лет). Все были немедленно доставлены в больницу.

Аккуратнее на дорогах!