😨 Пока вы смотрите на «Ливерпуль», «Байер» 15 минут издевается над «Вест Хэмом». «Молотобойцы» обороняются всем составом в штрафной площади 😱

Леверкузенский «Байер» продолжает глумиться над европейским футболом.

Сумасшедшая серия подопечных Хаби Алонсо уже давно вышла за пределы Германии, но, что самое важное, феномен немецкого клуба проявляется не только в счете на табло, но и в игре.

Буквально в эти минуты леверкузенцы деклассируют «Вест Хэм» - иначе и не скажешь.

В первые 15 минут игры четвертьфинала Лиги Европы, «Байер» запер англичан в штрафной площади, устроив «бесконечную» позиционную атаку. «Молотобойцы» так перепугались, что защищались всей командой. Абсолютно. 11 человек в штрафной площади. Можете посчитать.

Как с ними играть?