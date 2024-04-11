Интересная деталь матча «Реала» и «Сити» - Пеп Гвардиола вышел на игру в часах, стоимостью более миллиона фунтов

Секундомер Пепу, видимо, ни к чему.

«Реал» и «Ман Сити» сыграли вничью (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Уже на 2-й минуте гости открыли счет – хавбек Бернарду Силва забил со штрафного в ближний угол. На 12-й хавбек Эдуардо Камавинга сравнял счет, забив после рикошета, который в итоге записали на защитника «горожан» Рубена Диаша. На 14-й вингер Родриго вывел «сливочных» вперед.

На 66-й минуте хавбек «Сити» Филип Фоден сравнял счет, пробив в девятку из-за штрафной. На 71-й ударом из-за штрафной гостей вывел вперед в счете защитник Йошко Гвардиол. На 79-й ударом с лету забил хавбек «Мадрида» Федерико Вальверде. Ответная игра пройдет 17 апреля в Манчестере.

Уже после окончания матча журналисты обратили внимание, что Пеп Гвардиола провел весь матч с часами Richrad Mille на руке - всего в мире 50 таких экземпляров, стоимость каждого из них оценивается в 1 миллион 100 тысяч фунтов.