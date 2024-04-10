Болельщики «ПСЖ» не дали выспаться игрокам «Барселоны» перед четвертьфиналом ЛЧ🎇

У футболистов «Барселоны» выдалась тяжелая ночь перед первым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов в Париже. Болельщики «ПСЖ» не давали каталонцам спать, утроив атаку пиротехникой в 4 утра под окнами отеля, где остановилась «Барселона».

Разбудить соперника фейерверком накануне игры – уже привычное дело для болельщиков во перед важными матчами, и «Барса» не впервые страдает от подобного в этом сезоне. В Неаполе, ночью перед 1/8 финала, также были слышны петарды, и во время последнего визита «Барсы» в Париж произошло то же самое.