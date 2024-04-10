«Голоса в голове?» Болельщики обратили внимание на очень странное поведение Роналду во время матча в Саудовской Аравии

Криш к тому же перестал забивать.

Криштиану Роналду не сделал результативных действий во втором матче подряд. Накануне «Аль-Хилаль» победил «Аль-Наср» (2:1) в полуфинальной игре Суперкубка Саудовской Аравии.

В прошлой игре против «Дамака» (1:0) в рамках чемпионата Роналду не сделал результативных действий, выйдя на замену 66-й минуте. Таким образом, форвард остался без голов и голевых передач во втором матче подряд.

Напомним, на 86-й минуте матча с «Аль-Хилалем» главный арбитр показал Криштиану Роналду красную карточку. Португалец был наказан за неспортивное поведение.

Эпизод начался с того, что футболист «Аль-Хилаля» Али Аль-Булайхи выполнил подкат у боковой линии и выбил мяч в аут. После этого он попытался сразу же взять мяч, но к нему подоспел Роналду и ногой выбил мяч из рук.

В результате Аль-Булайхи и Роналду встали друг напротив друга, а затем игрок «Аль-Хилаля» упал на газон, показывая, что португалец ткнул локтем ему в лицо.

Между футболистами команд возникла стычка, а главный арбитр показал Роналду красную карточку. В ответ португалец кулаком замахнулся на арбитра, а потом, покидая поля, поаплодировал.

Также фанаты обратили внимание на странное поведение Роналду во время матча.