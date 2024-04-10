«Что же он творит?!!» Мануэль Нойер в четвертьфинале ЛЧ - финтил в собственной штрафной и чуть не заработал пенальти на

«Арсенал» впервые за 4 матча избежал поражения от «Баварии».

Команды сыграли вничью со счетом 2:2 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Во всех трех предыдущих играх, прошедших 4 апреля 2015 года, 15 февраля 2017-го и 7 марта 2017-го, мюнхенцы побеждали со счетом 5:1.

Лондонцы могли и выиграть - во многом, благодаря вратарю мюнхенцев. Мануэль не был бы собой, если бы не позволял себе такие вещи во время столь важного матча.

А на 5-й добавленной минуте ко второму тайму вингер Букайо Сака, пробрасывая мяч в сторону от вратаря Мануэля Нойера, зацепил его выставленную ногу и упал на газон. Главный судья Гленн Нюберг каким-то чудом не зафиксировал нарушения правил.