Знакомьтесь с самым горчим арбитром в Италии и ревностной болельщицей «Милана»🔥

Клаудия Романи справедливо считалась самым красивым арбитром Серии А.

41-летняя Клаудия больше не работает судьей в высшем дивизионе Италии после того, как ее подвергли резкой критике за открытую поддержку «Милана». Она является моделью, снимается для Playboy, GQ и Cosmopolitan и имеет множество подписчиков в социальных сетях.

Часть своего времени она также посвящает своей некоммерческой благотворительной организации HelpMiamiCats, которая помогает накормить более 200 бездомных кошек

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