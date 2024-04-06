Самый старый мужчина в мире - болельщик «Ливерпуля». Вышел на пенсию в 1972-м. Рассказал секреты долголетия

Джон Тиннисвуд в возрасте 111 лет и 224 дней стал самым старым живым мужчиной в мире.

Рекордсмену из Мерсисайда вручили награду Книги рекордов Гиннесса. Тиннисвуд родился в Ливерпуле в 1912 году и, таким образом, стал свидетелем обеих мировых войн. А еще он болеет за «Ливерпуль».

Прадедушка работал в компаниях Royal Mail, Shell и BP, а в 1972 году вышел на пенсию. Его жизнь после выхода на пенсию была настолько длинной, что, наверное, заслуживает отдельной биографии.

Тиннисвуд советует людям «упражнять свой ум», «соблюдать умеренность» и «никогда не перегружать организм» для здоровой жизни. Он также отмечает, что не придерживается какой-либо определенной диеты, а рыба с картошкой - его любимое блюдо - остается неизменным элементом его пятничных будней.

Самым старым человеком в мире остается испанка Мария Браньяс Морера, которая недавно отметила 117-й день рождения.