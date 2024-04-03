Новость завирусилась даже на Reddit.

Get French Football News - надежный французский источник, именно оттуда чаще всего первыми приходят самые громкие новости, связанные с французским футболом. Именно поэтому скриншот новости о переходе Мбаппе в стан «шпор» вызвал настоящий скандал.

Интересно, что авторы издания долгое время авторы издания даже не выпускали опровержение, разумно полагая, что в такую утку просто никто не поверит, но когда новость завирусилась на Reddit, настала пора действовать.

Разумеется, скриншот оказался фейковым.