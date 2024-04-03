Молния в истории с трансфером Мбаппе: в сеть слили скриншот новости авторитетного французского издания - согласно ему, Мбаппе переходит в «Тоттенхэм»
Новость завирусилась даже на Reddit.
Get French Football News - надежный французский источник, именно оттуда чаще всего первыми приходят самые громкие новости, связанные с французским футболом. Именно поэтому скриншот новости о переходе Мбаппе в стан «шпор» вызвал настоящий скандал.
Интересно, что авторы издания долгое время авторы издания даже не выпускали опровержение, разумно полагая, что в такую утку просто никто не поверит, но когда новость завирусилась на Reddit, настала пора действовать.
Разумеется, скриншот оказался фейковым.