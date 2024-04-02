На дворе только апрель, а на премию за самый красивый гол уже с десяток претендентов - собрали фаворитов Премии Пушкаша-2024
Выбор будет непростым.
Премия ФИФА имени Ференца Пушкаша - награда, учрежденная ФИФА 20 октября 2009 года, она вручается игроку, забившему самый красивый гол года. Премия названа в честь капитана великой венгерской «Золотой команды» 1950-х годов Ференца Пушкаша. Первая церемония вручения награды прошла 21 декабря 2009 года в Швейцарии.
Кому бы вы отдали награду #прямосейчас?
Удивил гол с углового флажка с правого фланга