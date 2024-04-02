Роналду почти одновременно опубликовал 2 рекламных ролика: славит Саудовскую Аравию перед ЧМ-2034 и тренируется с помощью нового приложения

Криш использует свою медийность по полной.

Недавно Роналду в 64-й раз в карьере забил три гола в одной игре - форвард «Аль-Насра» трижды поразил ворота «Аль-Таи» (5:1) в 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Теперь у португальца на 7 хет-триков больше, чем у выступающего за «Интер Майами» Лионеля Месси. При этом в 29 из 64 случаев Роналду забивал как минимум один мяч с пенальти. У аргентинца таких игр 12 из 57.

Энергии португальца хватает не только на изнурительные тренировки и матчи - Криштиану снялся в двух новых рекламных роликах. В одном из них Роналду поддержал Саудовскую Аравию, которая претендует на проведения чемпионата мира в 2034 году.

Другой ролик рекламирует специальное приложение для тренировок - здесь Криш в полной мере смог продемонстрировать свою шикарную форму.