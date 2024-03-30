Луис Энрике предполагает, что Мбаппе может остаться в «ПСЖ» при одном условии. Речь вовсе не о деньгах

Луис Энрике не оставляет надежд, что Килиан Мбаппе останется в «ПСЖ» и после нынешнего сезона, несмотря на многочисленные сообщения о том, что он достиг соглашения с «Реалом». Испанский тренер считает, что нападающий может передумать при одном условии.

На пресс-конференции перед игрой с «Марселем» Энрике сказал :

«Сегодняшнее ле классико будет последним для Мбаппе? Кто сказал, что это так?

Я сохраняю надежду на то, что Мбаппе останется в «ПСЖ». Он еще ничего не объявлял… Он может передумать, не так ли? Представьте, если мы выиграем квадрупл, а Мбаппе решит остаться в «ПСЖ»… Почему бы и нет?»

По-вашему мнению, Килиан еще может передумать или на этот раз это окончательное решение?