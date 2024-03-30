Топ-10 претендентов на «ЗМ» прямо сейчас - с новыми звездами. Кто прыгнет выше до конца сезона?
Дебютный сезон Джуда Беллингема за мадридский «Реал» складывается фантастически, пока что он - главный фаворит на «Золотой мяч» -2024.
Вот как выглядит топ-10 игроков, претендующих на самую престижную индивидуальную награду в этом году по версии Score90:
Возможно, через три месяца можно ждать небольшие изменения в рейтинге, ведь самая ответственная часть сезона только началась. Итоги Лиги чемпионов, а также летних Евро и Копа Америка определят расстановку сил.
Ты бы либо эмблему Байера с авы убрал, либо головой начал думать немного)
Сколько кстати португальских клубов нынче в еврокубках осталось?