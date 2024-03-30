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Топ-10 претендентов на «ЗМ» прямо сейчас - с новыми звездами. Кто прыгнет выше до конца сезона?

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Дебютный сезон Джуда Беллингема за мадридский «Реал» складывается фантастически, пока что он - главный фаворит на «Золотой мяч» -2024.

Вот как выглядит топ-10 игроков, претендующих на самую престижную индивидуальную награду в этом году по версии Score90:

Возможно, через три месяца можно ждать небольшие изменения в рейтинге, ведь самая ответственная часть сезона только началась. Итоги Лиги чемпионов, а также летних Евро и Копа Америка определят расстановку сил.

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