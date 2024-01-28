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У Нойера спросили о возможном назначении Клоппа в «Баварию». Мануэль считает, что все будет зависеть от желания Юргена

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В воскресенье, 28 января, «Бавария» провела традиционные встречи с фан-клубами. Мероприятие было запланировано еще на декабрь, но тогда из-за сильнейших снегопадов команда не смогла встретиться с болельщиками.

Мануэль Нойер отправился в гости к фан-клубу «Баварии» из города Тегернзе. Местные поклонники Рекордмайстера встретили голкипера традиционными баварскими забавами. Журналисты Bild сообщают, что Ману занял первое место в соревновании по держанию пивной кружки на вытянутой руке.

Важная часть таких встреч – ответы на вопросы болельщиков. Один фанат спросил, как Нойер смотрит на возможное назначение Клоппа в «Баварию». Недавно Юрген заявил, что в конце сезона покинет «Ливерпуль».

Мануэль не стал скрывать свою симпатию к немецкому тренеру:

«Я думаю, все зависит от него. Не думаю, что «Бавария» имеет что-либо против этого назначения, ведь Клопп – известный, очень хороший, опытный, тактически проницательный тренер, который завоевал большое уважение всех футболистов и спортсменов. Я считаю, что он определенно потенциальный кандидат, который мог бы присоединиться к «Баварии» в какой-то момент.

Хочет ли он этого, конечно, его дело. Может быть, он хочет сперва сделать перерыв. А может, он больше не хочет работать ежедневно – я могу представить, что однажды он, возможно, станет тренером сборной. Но, конечно, все зависит от его желания».

Пока трудно представить Клоппа у руля «Баварии», особенно помня о его дортмундском прошлом. Тренер говорил, что хочет взять передышку после девяти лет в «Ливерпуле».

А вы можете представить возвращение Юргена в Германию?

4 комментария
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Представить могу, хоть и обидно будет за болел БД
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Даже игроки уже списали Тухеля
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Не думаю,что КЛопп пойдет на такой шаг....
Сборная Германии идеальный вариант.А то в сборной такой мрак,что кроме Клоппа,думаю никто не сможет очистить Авгиевы конюшни.
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