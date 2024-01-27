Звезда OnlyFans решила не продолжать карьеру в профессиональном футболе

Футболистка Никколь Теха приняла непростое решение уйти из футбола.

Звезда OnlyFans повесила бутсы на гвоздь и больше не будет играть за мексиканский клуб «Пуэбла».

24-летняя девушка объявила о завершении карьеры в своих аккаунтах в социальных сетях.

«Я принял непростое решение уйти из профессионального футбола. Я очень рада, что узнала и полюбила футбол. Большое спасибо клубу «Пуэбла» за возможность».

«Пуэбла» опубликовала собственное заявление в ответ и пожелала девушке удачи в дальнейшем.

В прошлом году Николь завела аккаунт на OnlyFans, где сразу же собрала множество подписчиков.