Очередная порция красоты с Кубка Африки: местные фанатки - настоящее украшение турнира😍😍😍

Без них турнир не был бы столь привлекательным.

Домашний для Кот-д′Ивуара турнир проходит ой как не просто. Прямо во время турнира свою должность во главе сборной покинул Жан-Луи Гассе – после крупнейшего домашнего поражения в истории команды (0:4 от Экваториальной Гвинеи). Француз тренировал команду с мая 2022 года.

Хозяева турнира в итоге смогли выйти в плей-офф и теперь сыграют в 1/16 финала с Сенегалом. Зато болельщицы Кот-д′Ивуара - одно из главных украшений Кубка Африки-2024.