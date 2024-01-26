Гаспачо
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Очередная порция красоты с Кубка Африки: местные фанатки - настоящее украшение турнира😍😍😍

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Без них турнир не был бы столь привлекательным.

Домашний для Кот-д′Ивуара турнир проходит ой как не просто. Прямо во время турнира свою должность во главе сборной покинул Жан-Луи Гассе – после крупнейшего домашнего поражения в истории команды (0:4 от Экваториальной Гвинеи). Француз тренировал команду с мая 2022 года.

Хозяева турнира в итоге смогли выйти в плей-офф и теперь сыграют в 1/16 финала с Сенегалом. Зато болельщицы Кот-д′Ивуара - одно из главных украшений Кубка Африки-2024.

8 комментариев
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А по TV горят они там голодают..
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Кость широкая.
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красота канеш на любителя
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клевые пампушки)
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булочки с корицей
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Услада для фэтшеймеров
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Девушки на второй фотографии заплатили чтобы попасть в эту подборку?)?))??
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Ответ gtnhjdrbhbkk
А по TV горят они там голодают..
ну так не все 100% же) как и везде есть элита)
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