Гаспачо
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Найти классную «девятку» - проблема для любого клуба: в сети появился мультфильм о проблемах ТОП-клубов с нападающими

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Клопп, Анчелотти и тен Хаг - в главных ролях.

Большинство ТОП-клубов сейчас испытывают явный дефицит суперфорвардов - по сути, лишь «Манчестер Сити» с Холандом и «ПСЖ» с Мбаппе таких проблем не испытывают.

В соцсетях набирает миллионы просмотров мультфильм о нынешних проблемах ТОП-клубов - и в плане финансового fair-play («Челси»), и вопросе отсутствия нападающего («Реал»), острых проблем в реализации моментов («Ливерпуль»).

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