Пеп Гвардиола присматривается к 17-летнему защитнику «Барсы». Он дебютировал за клуб два дня назад

Прошло два дня с дебюта Пау Кубарси за первую команду «Барселоны», а по слухам Пеп Гвардиола уже присматривается к молодому футболисту.

Diario AS пишет, что наставник «Манчестер Сити» давно следить за прогрессом игрока.

Также сообщается, что президент «Барсы» Жоан Лапорта прекрасно знает об интересе Пепа и уже продлил с футболистом контракт до 2026 года.

Рыночная стоимость 17-летнего центрального защитника составляет скромные €1,5 млн, но каталонцы добавили в контракт пункт о выкупе за €10-15 млн, чтобы избавиться от потенциальных клиентов.

Сообщается, что президент «Барселоны» хочет обезопасить клуб от случаев, когда воспитанники покидают команду в юном возрасте. Это уже случалось с Жераром Пике, Эриком Гарсией и Сеском Фабрегасом.