Беллингем и Мбаппе - фавориты «Золотого мяча - 2024»: но откуда в списке Лео Месси?

Букмекеры дают аргентинцу 10%.

Накануне Джуд Беллингем впервые забил за «Реал» с пенальти. Полузащитник поразил ворота «Альмерии» на 57-й минуте игры 21-го тура Ла Лиги. Это его первый гол с 17 декабря.

Всего у англичанина 18 голов и 7 результативных передач за 26 матчей в составе мадридской команды. Он лучший бомбардир чемпионата Испании с 14 мячами.

Килиан Мбаппе в свою очередь продлил серию матчей с забитыми мячами. Форвард «ПСЖ» открыл счет на 16-й минуте игры с «Орлеаном» из 3-го дивизиона в Кубке Франции, а на 63-й минуте увеличил счет с пенальти.

25-летний футболист забил в шестом матче подряд. За это время на его счету 10 голов, в том числе хет-трик в ворота «Ревеля» из 6-й лиги.

Букмекеры оценивают шансы этих двух игроков на «Золотой мяч» примерно равными. Чуть меньше вероятность успеха у Холанда и Кейна, а вот присутствие Лео Месси в списке у многих вызвало недоумение.