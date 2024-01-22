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Беллингем и Мбаппе - фавориты «Золотого мяча - 2024»: но откуда в списке Лео Месси?

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Букмекеры дают аргентинцу 10%.

Накануне Джуд Беллингем впервые забил за «Реал» с пенальти. Полузащитник поразил ворота «Альмерии» на 57-й минуте игры 21-го тура Ла Лиги. Это его первый гол с 17 декабря.

Всего у англичанина 18 голов и 7 результативных передач за 26 матчей в составе мадридской команды. Он лучший бомбардир чемпионата Испании с 14 мячами.

Килиан Мбаппе в свою очередь продлил серию матчей с забитыми мячами. Форвард «ПСЖ» открыл счет на 16-й минуте игры с «Орлеаном» из 3-го дивизиона в Кубке Франции, а на 63-й минуте увеличил счет с пенальти.

25-летний футболист забил в шестом матче подряд. За это время на его счету 10 голов, в том числе хет-трик в ворота «Ревеля» из 6-й лиги.

Букмекеры оценивают шансы этих двух игроков на «Золотой мяч» примерно равными. Чуть меньше вероятность успеха у Холанда и Кейна, а вот присутствие Лео Месси в списке у многих вызвало недоумение.

27 комментариев
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Очередное пробитое дно
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Ответ Артём Поддубный
Очередное пробитое дно
нет никакого дна, это просто прикол.
ЗМ получает игрок любой национальности но не любого чемпионата. у вас так Горит от Месси что даже от шутки пуканы самопроизвольно возгараются😂👍
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Ответ Артём Поддубный
Очередное пробитое дно
Не про матч с Альмерией ли ты вспоминаешь?
+4
-1
+3
На КА 24 докажет почему в топе
+4
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Выйграет же MLS cup и финал посмотрят все его глоры. И что потом делать ФИФА? Правильно ,дать ему ещё ЗМ ради плюсиков на своем сайте. Забудьте о том ,что лучшие игроки мира ценятся этой конторой
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Вместо того, чтобы обсуждать главных фаворитов награды, у комментаторов полыхает от Месси...
+3
-2
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Ответ Артём Поддубный
Очередное пробитое дно
Понятное дело, Месси не получит приз. Думаю, его поставили туда в надежде, что некоторые лудоманы, не разбирающиеся в футболе, поставят на него чисто из-за имени.
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Месси конечно величайший, но 10 процентов это слишком.
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Впереди еще ЛЧ и Евро, все еще может кардинально измениться
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Ответ predMBAPPE
нет никакого дна, это просто прикол. ЗМ получает игрок любой национальности но не любого чемпионата. у вас так Горит от Месси что даже от шутки пуканы самопроизвольно возгараются😂👍
Комментарий удален модератором
Ответ Alexander Sragovich
Какая разница сколько ему лет и где он играет. Пока играет - он лучший без всяких голосований. Таких игроков нет и не будет
Полностью согласен, объективно это так!!
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