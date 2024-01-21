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😵‍💫 Криштиану Роналду убежден, что сезоном в «Аль-Насре» доказал свою правоту в критике «МЮ». Согласны?

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Криштиану Роналду убежден, что его выступления в Саудовской Аравии доказывают, что он был прав в споре с «Манчестер Юнайтед».

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» переехал в Саудовскую профессиональную лигу чуть более года назад, забив 52 гола во всех соревнованиях за 2023 год.

«Если вы вернетесь и посмотрите, что произошло в «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной, то увидите, что люди думали, будто я проиграл. Но правда в том, что я сосредоточился и отлично провел год в «Аль-Наср», поэтому сумел забить 54 мяча.

Я часто говорю своим друзьям, что жизнь динамична. Никто не знает, что случится завтра. Я мог бы закончить свою карьеру в конце этого сезона, или мог бы играть еще два или три года... Честно говоря, я не знаю.

Пока мой разум и тело находятся в хорошем состоянии, а мне нравится играть в футбол, я буду продолжать. Когда я почувствую, что больше не могу быть полезен, то буду первым, кто сделает этот шаг.

Сейчас я чувствую себя в хорошем состоянии. Я испытываю удовлетворение и счастье на поле, будь то национальная команда или клуб. Я продолжаю и наслаждаюсь», - заявил Криштиану.

Согласны с такой оценкой?

18 комментариев
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Кришти может говорить что угодно, но мы де видели его игру осенью 2022, когда он просто тусуется где-то у штрафной соперника, а получив мяч в 9 из 10 случаев теряет мяч или бьет сильно мимо ворот, где его любые защитники обегали как стоячего. Особенно у меня перед глазами матч в лиге европы против кипрского клуба где ему команда создала несколько моментов а он мазал только так. Он еще со времен Ювентуса не тянет высший уровень. Конечно, мы все сожалеем об этом, но реальности нужно смотреть в лицо.
+13
-4
+9
Ответ AlonRaven
Третье место в АПЛ - это дно? Серьёзно? А вот Португалия, играя без Кринжа, тоже подтверждает правоту, да? Сборная ведь лучше выступает без него, чем с ним. Это тоже говорит о том, что он прав, да?
МЮ сейчас на 7 месте, а потенциально на 12, последнее место в группе ЛЧ, вылетели из всех еврокубков, включая ЛЕ и ЛК.
С Роналду Криш затащил МЮ в плей-офф ЛЧ 6 спасительными голами и Топ 3 бомбардир АПЛ.
Вынимай.
+14
-7
+7
Ответ Адилет Асанкожоев
Я бы сказал, что МЮ последними сезонами подтверждает правоту Роналду, некогда великий клуб скатился в оно, хотя и деньги есть и трансферы регулярно совершают
Третье место в АПЛ - это дно? Серьёзно? А вот Португалия, играя без Кринжа, тоже подтверждает правоту, да? Сборная ведь лучше выступает без него, чем с ним. Это тоже говорит о том, что он прав, да?
+10
-5
+5
Лига Сауди конечно не совсем компетентная, но лично я считаю что даже в 38 лет Криш забивал бы свои 15-20 голов в сезоне в АПЛ. Одним словом профессионал
+12
-8
+4
Ответ Leganessi
МЮ сейчас на 7 месте, а потенциально на 12, последнее место в группе ЛЧ, вылетели из всех еврокубков, включая ЛЕ и ЛК. С Роналду Криш затащил МЮ в плей-офф ЛЧ 6 спасительными голами и Топ 3 бомбардир АПЛ. Вынимай.
А зачем открывать статистику за не полный сезон, который ещё не закончился? Давай откроем прошлый! В начале года МЮ так же тащился в середине таблицы, а закончил год НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ. Почему ты игнорируешь тот факт, что ПОСЛЕ ухода Кринжа МЮ сильно поднялся в таблице? До ТРЕТЬЕГО места. За год до прихода Кринжа - второе место. А с Кринжем МЮ провёл один полный сезон - шестое место! Это разве достижение? Что за год до, что год после - в обоих случаях МЮ в лиге показал себя намного лучше и без его "спасительных голов".
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+1
какая разница что с МЮ? Роналду всё равно был бы якорем в команде.. в этом чемпионате и я бы наверное штук 20 забил
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Ответ Leganessi
МЮ сейчас на 7 месте, а потенциально на 12, последнее место в группе ЛЧ, вылетели из всех еврокубков, включая ЛЕ и ЛК. С Роналду Криш затащил МЮ в плей-офф ЛЧ 6 спасительными голами и Топ 3 бомбардир АПЛ. Вынимай.
Есть одно но, ты про его предпоследний сезон пишешь)) а вот в последнем сезоне в МЮ он в 10 или 12 матчах один гол забил, и против Омонии и Шерифа: титанов футбола, в Лиге Европы, ничего не показал) Так что вынимай)))
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Ответ Leganessi
МЮ сейчас на 7 месте, а потенциально на 12, последнее место в группе ЛЧ, вылетели из всех еврокубков, включая ЛЕ и ЛК. С Роналду Криш затащил МЮ в плей-офф ЛЧ 6 спасительными голами и Топ 3 бомбардир АПЛ. Вынимай.
Чего то только Атлетико ничего не "вынял" из своих ворот в 1/8 в двух матчах.. А-а-а!.. Партнёры ж виноваты.. А-а-а, нет - отвалившаяся плитка... А-ха-ха-ха.. 😀🤭
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Ответ Андрей
Есть одно но, ты про его предпоследний сезон пишешь)) а вот в последнем сезоне в МЮ он в 10 или 12 матчах один гол забил, и против Омонии и Шерифа: титанов футбола, в Лиге Европы, ничего не показал) Так что вынимай)))
Главное вовремя вынуть
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Ответ Leganessi
МЮ сейчас на 7 месте, а потенциально на 12, последнее место в группе ЛЧ, вылетели из всех еврокубков, включая ЛЕ и ЛК. С Роналду Криш затащил МЮ в плей-офф ЛЧ 6 спасительными голами и Топ 3 бомбардир АПЛ. Вынимай.
Твердые факты 👍🏻
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Ответ AlonRaven
А зачем открывать статистику за не полный сезон, который ещё не закончился? Давай откроем прошлый! В начале года МЮ так же тащился в середине таблицы, а закончил год НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ. Почему ты игнорируешь тот факт, что ПОСЛЕ ухода Кринжа МЮ сильно поднялся в таблице? До ТРЕТЬЕГО места. За год до прихода Кринжа - второе место. А с Кринжем МЮ провёл один полный сезон - шестое место! Это разве достижение? Что за год до, что год после - в обоих случаях МЮ в лиге показал себя намного лучше и без его "спасительных голов".
Чтобы полностью тебя разнести, скажу лишь одно : Последний ЛЧ МЮ выиграл благодаря Роналду, а также РОН в МЮ : ЛЧ+ЗМ+ЗБ+3АПЛ подряд за 6 лет. После ухода Короля МЮ в руинах с 0 ЛЧ и 2 АПЛ за 15 лет. Помни это, помни как благодаря Королю МЮ был на высоте и как после него МЮ сразу деградировал. И живи с этим, недотепа).
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Ответ Андрей
Есть одно но, ты про его предпоследний сезон пишешь)) а вот в последнем сезоне в МЮ он в 10 или 12 матчах один гол забил, и против Омонии и Шерифа: титанов футбола, в Лиге Европы, ничего не показал) Так что вынимай)))
Роналду отыграл 6 полных матчей всего. Поздравь лучше Короля с последним ЛЧ МЮ благодаря Роналду, а также ЗМ+ЛЧ+ЗБ+3АПЛ подряд за 6 лет, а также лучшего игрока Англии 2 года подряд. После ухода Роналду МЮ - 0 ЛЧ+2АПЛ за 15 лет. Вынимай ))
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