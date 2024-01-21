😵‍💫 Криштиану Роналду убежден, что сезоном в «Аль-Насре» доказал свою правоту в критике «МЮ». Согласны?

Криштиану Роналду убежден, что его выступления в Саудовской Аравии доказывают, что он был прав в споре с «Манчестер Юнайтед».

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» переехал в Саудовскую профессиональную лигу чуть более года назад, забив 52 гола во всех соревнованиях за 2023 год.

«Если вы вернетесь и посмотрите, что произошло в «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной, то увидите, что люди думали, будто я проиграл. Но правда в том, что я сосредоточился и отлично провел год в «Аль-Наср», поэтому сумел забить 54 мяча.

Я часто говорю своим друзьям, что жизнь динамична. Никто не знает, что случится завтра. Я мог бы закончить свою карьеру в конце этого сезона, или мог бы играть еще два или три года... Честно говоря, я не знаю.

Пока мой разум и тело находятся в хорошем состоянии, а мне нравится играть в футбол, я буду продолжать. Когда я почувствую, что больше не могу быть полезен, то буду первым, кто сделает этот шаг.

Сейчас я чувствую себя в хорошем состоянии. Я испытываю удовлетворение и счастье на поле, будь то национальная команда или клуб. Я продолжаю и наслаждаюсь», - заявил Криштиану.

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