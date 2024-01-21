«У нас нет игрока, способного забить 30-40 мячей». Артета рассказал о трансферных целях

Микель Артета намекнул, что «Арсенал» может не подписать нападающего в январе, настаивая на том, что ему нравятся те игроки, которые у него есть.

Отвечая на вопрос, смогут ли лондонцы конкурировать с «Ливерпулем» и «Ман Сити», он сказал: «Мы постараемся сделать все возможное.

Нам нужно убедиться, что наши игроки чувствуют доверие и уверенность. Если они сомневаются, это не поможет. Мы любим тех игроков, которые у нас есть».

Однако он признал, что в его команде нет игрока, способного забить более 30 голов:

«У нас нет игрока, способного забить 30 или 40 мячей, мы должны делиться моментами, и это хорошее качество для команды».

В субботу «Арсенал» забил пять мячей в ворота «Кристал Пэлас», ни один из них не забил Габи Жезус. До следующей игры с «Ноттингем Форест» у Артеты и его команды есть девять дней.