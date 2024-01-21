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«У нас нет игрока, способного забить 30-40 мячей». Артета рассказал о трансферных целях

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Микель Артета Микель Артета
Футбол Футбол

Микель Артета намекнул, что «Арсенал» может не подписать нападающего в январе, настаивая на том, что ему нравятся те игроки, которые у него есть.

Отвечая на вопрос, смогут ли лондонцы конкурировать с «Ливерпулем» и «Ман Сити», он сказал: «Мы постараемся сделать все возможное.

Нам нужно убедиться, что наши игроки чувствуют доверие и уверенность. Если они сомневаются, это не поможет. Мы любим тех игроков, которые у нас есть».

Однако он признал, что в его команде нет игрока, способного забить более 30 голов:

«У нас нет игрока, способного забить 30 или 40 мячей, мы должны делиться моментами, и это хорошее качество для команды».

В субботу «Арсенал» забил пять мячей в ворота «Кристал Пэлас», ни один из них не забил Габи Жезус. До следующей игры с «Ноттингем Форест» у Артеты и его команды есть девять дней.

 

10 комментариев
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Сам же Хаверца купил
+7
-1
+6
Ответ flux
Сам же Хаверца купил
Самый бессмысленный трансфер, да.
+3
-1
+2
Поздно пит боржоми , за титул не будет борьбы без скорера
+1
0
+1
Зачем удалять мой комментарий ?Я только отметил, то Ливерпуль с забивным Салахом взяли только 1 АПЛ за 8 лет. Ещё и под руководством супер-бупер тренера Клоппа.
+3
-3
0
там тоуни даёт о себе знать але
0
0
0
Ответ flux
Сам же Хаверца купил
Он сам купился :)
0
0
0
Ответ Axs Men
Зачем удалять мой комментарий ?Я только отметил, то Ливерпуль с забивным Салахом взяли только 1 АПЛ за 8 лет. Ещё и под руководством супер-бупер тренера Клоппа.
В любом другом сезоне с 92 и 96 очками они бы взяли АПЛ вообще без вопросов
Но проблема лишь в одном
Сити Пепа набирал на 1 балл больше
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