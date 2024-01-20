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Криштиану Роналду пополнил коллекцию шикарных авто новым Ferrari - это первый кроссовер легендарного бренда

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Криштиану Роналду пополнил свою коллекцию суперкаров новым Ferrari Purosangue. Свое новое приобретение он продемонстрировал в одном из последних постов в социальной сети.

Purosangue — первый кроссовер, разработанный итальянским автопроизводителем. Это также первый четырехдверный Ferrari, созданный для «производительности, комфорта и удовольствия от вождения».

Модель была представлена публике в марте 2023 года, однако в Ferrari заявили, что все автомобили, которые будут выпущены в первые два года, уже проданы покупателям по всему миру. Это означает, что звездный футболист был одним из первых, кто заказал внедорожник и пополнил свою коллекцию. Стоимость нового авто Роналду составляет почти 500 000 евро.

Криштиану также принадлежат и другие роскошные автомобили, такие как Bugatti Chiron стоимостью 2,5 миллиона евро, McLaren Senna стоимостью 1 миллион евро и Rolls-Royce Cullinan стоимостью 900 000 евро. Звездой его гаража является Bugatti Centodieci, один из десяти экземпляров, когда-либо выпущенных французским производителем, стоимостью 8 миллионов евро.

Rolls-Royce Cullinan 

 McLaren Senna 

Bugatti Chiron

Bugatti Centodieci

2 комментария
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Фера спасибо за мазду
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Комментарий удален пользователем
Ничего так точила, симпатичная!
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