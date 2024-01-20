Гаспачо
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«Это как выбирать между мамой и папой». Пепа опять мучали вопросом о его лучшей команде. Ведущая назвалась папиной дочкой – а он просто ушел

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Всего три дня назад Пеп Гвардиола оказался в затруднительном положении, произнеся ругательство в прямом телеэфире во время речи на церемонии FIFA The Best Awards. Поводом для такой реакции послужил наболевший вопрос: какая из его команд требл-чемпионов – «Барселона» или «Манчестер Сити» – лучше?

В пятницу Пеп снова оказался в центре внимания, на этот раз как обладатель награды «Тренер года 2023» на церемонии Globe Soccer Awards в Дубае. И ему задали тот же вопрос:

– Итак, какая из ваших команд лучшая?

– Это все равно что выбирать маму или папу. Обе они очень дороги мне.

– Но кто из них кто? Например, я папина дочка.

Пеп, как обычно, отказался выкладывать все начистоту и ушел со сцены.

5 комментариев
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"Конечно, Барселона мой фаворит, но я не могу сказать этого откровенно, потому что сейчас я в Сити"
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Я видел эмоции Пепа, когда он выигрывал в Барсе, также когда они уходил из Барсы. Он этот клуб любит несомненно. Однако, когда выигрывает Сити, его переполняет гордость, это видно по глазам Пепа.
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Маму я конечно люблю, но кровь во мне течет отцовская! ))
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Почему нельзя видео разместить?
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Ответ jem777
Маму я конечно люблю, но кровь во мне течет отцовская! ))
Сразу видно циган, которые только четыре класса отучились.. Я так понимаю, про такую дисциплину, как "анатомия", ты даже не слышал...
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