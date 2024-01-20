«Это как выбирать между мамой и папой». Пепа опять мучали вопросом о его лучшей команде. Ведущая назвалась папиной дочкой – а он просто ушел

Всего три дня назад Пеп Гвардиола оказался в затруднительном положении, произнеся ругательство в прямом телеэфире во время речи на церемонии FIFA The Best Awards. Поводом для такой реакции послужил наболевший вопрос: какая из его команд требл-чемпионов – «Барселона» или «Манчестер Сити» – лучше?

В пятницу Пеп снова оказался в центре внимания, на этот раз как обладатель награды «Тренер года 2023» на церемонии Globe Soccer Awards в Дубае. И ему задали тот же вопрос:

– Итак, какая из ваших команд лучшая?

– Это все равно что выбирать маму или папу. Обе они очень дороги мне.

– Но кто из них кто? Например, я папина дочка.

Пеп, как обычно, отказался выкладывать все начистоту и ушел со сцены.