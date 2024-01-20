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«Надеюсь, они этого не сделают». Роналду назвал фаворитов ЛЧ этого сезона и команду, за которую переживать точно не будет

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Криштиану Роналду забрал все внимание на церемонии Globe Soccer Awards 2023 в Дубае, получив три престижные награды:

Лучший игрок года на Ближнем Востоке

Трофей Марадоны, присуждаемый лучшему бомбардиру календарного года

Трофей «Любимый игрок болельщиков».

Несмотря на переезд в Саудовскую Аравию в прошлом сезоне, легенда мадридского «Реала» продолжает следить за европейским футболом.

Когда Роналду попросили назвать фаворита Лиги чемпионов в этом сезоне, он без колебаний выбрал три команды: «Реал Мадрид», «Бавария» и «Манчестер Сити». Думаю, у «Сити» есть отличные шансы выиграть ее снова, но я надеюсь, что они этого не сделают».

За время на «Бернабеу» португалец забил 450 голов и отдал 131 результативную передачу в 438 матчах за клуб, выиграв с «Мадридом» четыре ЛЧ .

4 комментария
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Какая то сумасшедшая статистика была у него в Реале, как и у Месси в Барселоне. Не думаю, что кто то в ближайшем будущем сможет хотя бы приблизиться к таким цифрам. Просто фантастика что эти парни творили тогда в Испании!
+17
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+13
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Уж попрестижнее клоунских наград фифа лучшим игрокам года будут, в связи с последними событиями
+12
-2
+10
Ответ jem777
Какая то сумасшедшая статистика была у него в Реале, как и у Месси в Барселоне. Не думаю, что кто то в ближайшем будущем сможет хотя бы приблизиться к таким цифрам. Просто фантастика что эти парни творили тогда в Испании!
И в Мире!
+7
-2
+5
Комментарий удален пользователем
Ах..ть вот эта стата
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