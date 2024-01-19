МЛС в 90-е - лига веселья: на потеху публики вместо пенальти там исполняли футбольные буллиты

Весело, задорно, зрелищно - это в США любят.

Футбол не зря в США долгое время называли исключительно Soccer - европейская игра с трудом приживалась в стране, где мало кто понимает правила, а счет 0:0 и вовсе приводит публику в уныние.

Чтобы как-то составить конкуренцию американскому футболу, бейсболу или хотя бы хоккею, местные футбольные чиновники пошли на изменение в правилах - вместо пенальти игроки пробивали футбольные буллиты. Выглядит и правда интригующе.