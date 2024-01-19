Гаспачо
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МЛС в 90-е - лига веселья: на потеху публики вместо пенальти там исполняли футбольные буллиты

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Весело, задорно, зрелищно - это в США любят.

Футбол не зря в США долгое время называли исключительно Soccer - европейская игра с трудом приживалась в стране, где мало кто понимает правила, а счет 0:0 и вовсе приводит публику в уныние.

Чтобы как-то составить конкуренцию американскому футболу, бейсболу или хотя бы хоккею, местные футбольные чиновники пошли на изменение в правилах - вместо пенальти игроки пробивали футбольные буллиты. Выглядит и правда интригующе.

4 комментария
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Ответ AF
через пару лет млс будет 3 лига в мире
Не будет, они туда и не стремятся.
Они и без дорогих футболистов могут собирать стадионы и продаваться не хуже многих европейских чемпионатов
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Ответ Schiaff1no
Не будет, они туда и не стремятся. Они и без дорогих футболистов могут собирать стадионы и продаваться не хуже многих европейских чемпионатов
я написал не лига с лучшими футболистами
а 3 лига в мире
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Ответ AF
я написал не лига с лучшими футболистами а 3 лига в мире
Американский рынок устроен так, что МЛС не важно, какие они в мире - третьи, пятые, после АПЛ или выше Бундеслиги. Им важно, какие они по популярности в США, а там их конкуренты НФЛ, МЛБ, НБА и т.д. С ам.футом, конечно, тягаться пока бессмысленно, но с нынешними темпами развития в пятерку самых популярных лиг могут и попасть через несколько лет
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