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«Я коснулся звезд и вернулся на землю». Мбаппе рассказал, как побывал в «Реале» в 13 лет – по приезде домой три дня убирался в комнате мамы

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Килиан Мбаппе был на испытательном сроке в мадридском «Реале», когда ему было 14 лет. Тогда подростка пригласили в клуб, Зинедин Зидан провел для него экскурсию, познакомил с Криштиану Роналду и другими игроками.

В беседе с Envoye Special нападающий вспомнил об этом времени: «Меня пригласил «Реал Мадрид». Я провел там 4 дня. Я увидел всех суперзвезд, всю команду, у меня голова шла кругом».

Мбаппе также рассказал, как его мама успокаивала его после поездки. Он добавил: «После этого мне пришлось вернуться и три дня убираться в маминой комнате. Я опустился со звезд на самое дно (смеется).

В тот момент я думал: «О чем она думала, возвращая меня сюда? Но сейчас, в этом возрасте, я все понимаю. Я коснулся звезд, и мне пришлось вернуться на землю».

Мбаппе уже 25, но он все еще не в «Реале». Несмотря на то, что Килиан мог исполнить мечту раньше, этим летом он снова может оказаться в «Мадриде». По сообщениям СМИ, француз не хочет продлевать контракт с «ПСЖ» и летом может приехать на «Бернабеу» свободным агентом.

7 комментариев
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Поздно начал, поезд уехал, ты не нужен уже чувак.
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Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Если ты намекаешь на Месси, то Мбаппе был лучше него в ПСЖ так же как и Неймар.
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чё ж там за размер либо в каком состоянии комната мамы, что её 3 дня надо было убирать)
+2
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Комментарий удален пользователем
Ох, как же у барсуков будет гореть летом ...)) минусуйте
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