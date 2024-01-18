Килиан Мбаппе был на испытательном сроке в мадридском «Реале», когда ему было 14 лет. Тогда подростка пригласили в клуб, Зинедин Зидан провел для него экскурсию, познакомил с Криштиану Роналду и другими игроками.

В беседе с Envoye Special нападающий вспомнил об этом времени: «Меня пригласил «Реал Мадрид». Я провел там 4 дня. Я увидел всех суперзвезд, всю команду, у меня голова шла кругом».

Мбаппе также рассказал, как его мама успокаивала его после поездки. Он добавил: «После этого мне пришлось вернуться и три дня убираться в маминой комнате. Я опустился со звезд на самое дно (смеется).

В тот момент я думал: «О чем она думала, возвращая меня сюда? Но сейчас, в этом возрасте, я все понимаю. Я коснулся звезд, и мне пришлось вернуться на землю».

Мбаппе уже 25, но он все еще не в «Реале». Несмотря на то, что Килиан мог исполнить мечту раньше, этим летом он снова может оказаться в «Мадриде». По сообщениям СМИ, француз не хочет продлевать контракт с «ПСЖ» и летом может приехать на «Бернабеу» свободным агентом.