«Защищает его от укуса». Видео дня: охранник Месси напрягся во время беседы Лео с Суаресом
В четверг завирусилось видео с тренировки «Интер Майми»: Лео Месси и Луис Суарес любезно беседуют в сторонке, но как только уругваец резко пошевелился, а аргентинец пошевелился в ответ – в кадре появился охранник Лео.
Возможно, это просто совпадение, и бодигард просто так шагнул навстречу к игрокам, но в комментариях думают иначе:
💭: «Он защищает его от укуса Суаерса».
💭: «На самом деле, на этом видео два охранника Месси».
💭: «Бодигард реагирует на каждое движение в сторону Лео».
💭: «Неудивительно. Он получает 10 тысяч долларов в день».
Пост ни о чем
На самом деле жаль Суареса. Скорее всего после окончания карьеры его будут вспоминать только из-за укусов и как одноклубника Месси. Но он сам выбрал такой путь