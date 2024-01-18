Гаспачо
Блог

«Защищает его от укуса». Видео дня: охранник Месси напрягся во время беседы Лео с Суаресом

Клубы Клубы
Интер Майами Интер Майами
МЛС МЛС
Лионель Месси Лионель Месси
Барселона Барселона
Луис Суарес Луис Суарес
Футбол Футбол

В четверг завирусилось видео с тренировки «Интер Майми»: Лео Месси и Луис Суарес любезно беседуют в сторонке, но как только уругваец резко пошевелился, а аргентинец пошевелился в ответ – в кадре появился охранник Лео.

Возможно, это просто совпадение, и бодигард просто так шагнул навстречу к игрокам, но в комментариях думают иначе:

💭: «Он защищает его от укуса Суаерса».

💭: «На самом деле, на этом видео два охранника Месси».

💭: «Бодигард реагирует на каждое движение в сторону Лео».

💭: «Неудивительно. Он получает 10 тысяч долларов в день».

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Александр
Если внимательно приглядеться, то можно заметить, что слева они кого-то заметили. Пост ни о чем На самом деле жаль Суареса. Скорее всего после окончания карьеры его будут вспоминать только из-за укусов и как одноклубника Месси. Но он сам выбрал такой путь
Для меня он один из лучших бомбардиров в истории!
+15
-1
+14
Ответ Александр
Если внимательно приглядеться, то можно заметить, что слева они кого-то заметили. Пост ни о чем На самом деле жаль Суареса. Скорее всего после окончания карьеры его будут вспоминать только из-за укусов и как одноклубника Месси. Но он сам выбрал такой путь
Да ну как-то за уши притянуто, Суарес вписал своё имя в историю в первую очередь футбольными делами
+3
-1
+2
Если внимательно приглядеться, то можно заметить, что слева они кого-то заметили.
Пост ни о чем
На самом деле жаль Суареса. Скорее всего после окончания карьеры его будут вспоминать только из-за укусов и как одноклубника Месси. Но он сам выбрал такой путь
+6
-6
0
Кусарес своих не укусит!
0
0
0
ОЧЕРЕДНОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ «ВЕЛИКОЛЕПИЯ» ЖУРНАЛИСТА со «ЗДОРОВОЙ» ИЛЛЮЗИЕЙ!!!
0
0
0
Ответ Александр
Если внимательно приглядеться, то можно заметить, что слева они кого-то заметили. Пост ни о чем На самом деле жаль Суареса. Скорее всего после окончания карьеры его будут вспоминать только из-за укусов и как одноклубника Месси. Но он сам выбрал такой путь
Нет
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий