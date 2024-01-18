«Защищает его от укуса». Видео дня: охранник Месси напрягся во время беседы Лео с Суаресом

В четверг завирусилось видео с тренировки «Интер Майми»: Лео Месси и Луис Суарес любезно беседуют в сторонке, но как только уругваец резко пошевелился, а аргентинец пошевелился в ответ – в кадре появился охранник Лео.

Возможно, это просто совпадение, и бодигард просто так шагнул навстречу к игрокам, но в комментариях думают иначе:

💭: «Он защищает его от укуса Суаерса».

💭: «На самом деле, на этом видео два охранника Месси».

💭: «Бодигард реагирует на каждое движение в сторону Лео».

💭: «Неудивительно. Он получает 10 тысяч долларов в день».