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«Люди думают, что Роналду слишком эгоистичен». Почеттино хотел видеть в «ПСЖ» Криштиану вместо Месси, он объяснил такой выбор

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Период Лео Месси в «ПСЖ» неоднозначен. Аргентинец приносил команде пользу, но тренер и команда не справлялись с прикрытием его недостатков.

Маурисио Почеттино, тренироваший Месси в «Париже», в конце сезона-2021/22 заявил, что лучше бы клуб потратил деньги на Криштиану Роналду:

«Люди думают, что Роналду слишком эгоистичен и его трудно тренировать. Это абсолютно не так. У него есть высокий профессионализм и уважение к тренеру. Было бы лучше, если «ПСЖ» подписал Роналду вместо Месси – у нас было бы больше шансов выиграть Лигу чемпионов».

29 комментариев
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Я вообще не понимаю, почему ПСЖ не взял португоса. Тут просто была бы мега-медийная бомба, когда Лел и Роналду в одной команде. Рейтинги парижан стали бы как у какого-то корейского бойз-бэнда)
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И где он не прав? Пешеход высосал все что можно из Барсы и уехал отдыхать в Париж
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Ответ Ola BP
Я вообще не понимаю, почему ПСЖ не взял португоса. Тут просто была бы мега-медийная бомба, когда Лел и Роналду в одной команде. Рейтинги парижан стали бы как у какого-то корейского бойз-бэнда)
Ещё и технический спонсор Найк
+5
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+3
А помните как месифаны выпрыгивали из штанов от счастья, когда Почеттино абсолютно не искренне по контракту называл балласта лучшим игроком галактики.
+8
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Ответ Карл-Хайнц Кёрбель
Очередной португалец о Роналду
Блин я почти повелся )
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Можно было вообще никого не брать и вдесятером играть - было бы тоже самое, что и с месси
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Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
верно сказано, Почеттино умный тренер
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Золотые слова.
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Судя по таким заявлениям, Почеттино читает комменты на sports.ru и просто решил накинуть на вентилятор.
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С годами туман фэйкового величия, созданный его пиарщиками, будет только развеиваться и все узнают истинную гнилую личину меси. Он ещё даже не закончил, а его карьера куча липовых наград уже практически полностью разоблачены, то ли ещё будет.
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Криш идеально вписался бы в ту команду вместо аргентинского балласта. Более профессиональный и командный игрок. Тем более что является кумиром как Мбаппе, так и Неймара.
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Автор, а где источник новости? Или мы все должны верить Михаилу Тихонову? Только не говори, что ты взял эту новость из твиттера фруктового культа 😂 Единственный источник, который я нашёл это твиттер Роналдуфила https://en.rattibha.com/thread/1716093399898710257
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Очередной португалец о Роналду
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Круто всё-таки было бы, если бы ПСЖ взял обоих - эту связку весь мир давно мечтал увидеть. Но ПСЖ все эти ахи помножил на 0
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Ответ Карл-Хайнц Кёрбель
Очередной португалец о Роналду
Португалец, который с Роналду ни разу не пересекался, прошу заметить. Полагаю он свое мнение составил, опираясь на надёжные источники, а не тупо СМИ.
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Ответ VERBLYUD
Можно источник? Дайте угадаю, взяли новость из какого-то фан аккаунта Кришти?)
Комментарий удален пользователем
Ответ VERBLYUD
Можно источник? Дайте угадаю, взяли новость из какого-то фан аккаунта Кришти?)
Мы тебя ждали после эль-Класико, а не на ветке про Роналду, так и не дождались, поняли что у тебя разорвало
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0
Ответ Хозяин баварии
А помните как месифаны выпрыгивали из штанов от счастья, когда Почеттино абсолютно не искренне по контракту называл балласта лучшим игроком галактики.
Хорошо крутой Почеттино заменил бесполезнего меси и более сильный форвард тогда принёс команде победу
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