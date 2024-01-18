«Люди думают, что Роналду слишком эгоистичен». Почеттино хотел видеть в «ПСЖ» Криштиану вместо Месси, он объяснил такой выбор

Период Лео Месси в «ПСЖ» неоднозначен. Аргентинец приносил команде пользу, но тренер и команда не справлялись с прикрытием его недостатков.

Маурисио Почеттино, тренироваший Месси в «Париже», в конце сезона-2021/22 заявил, что лучше бы клуб потратил деньги на Криштиану Роналду:

«Люди думают, что Роналду слишком эгоистичен и его трудно тренировать. Это абсолютно не так. У него есть высокий профессионализм и уважение к тренеру. Было бы лучше, если «ПСЖ» подписал Роналду вместо Месси – у нас было бы больше шансов выиграть Лигу чемпионов».