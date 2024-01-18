Лучший троллинг недели: по совокупности заслуг Месси надо вручить еще и «Оскар»
А что, не заслужил?
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лео Месси получил награду The Best, опередив форвардов Килиана Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции) и Эрлинга Холанда («Манчестер Сити», сборная Норвегии).
Месси стал игроком года по версии ФИФА в третий раз. Впервые приз The Best он получил в 2019-м, во второй раз – в прошлом году.
После церемонии многие игроки и тренеры выразили сомнения в справедливости результатов голосования. При этом капитаны 42 сборных не включили Лионеля Месси даже в топ-3 на The Best. Сам аргентинец отдал 1-е место Холанду, 2-е – Мбаппе, а 3-е – Альваресу.
Некоторые даже затроллили церемонию The Best, предложив по совокупности заслуг вручить Месси еще и «Оскар». Вирусный видеоролик уже гуляет по сети.
а кто тогда своими голосами поставил его на первое место!? динозавры и инопланетяне что-ли))))
Арсен Венгер: «Гений».
Роналдо Назарио: «Величайший».
Пеп Гвардиола: «Лучший на свете».
финал кубок Испании 2014
недавно сам Матеу Лаос говорил о своих косяках.
При отсутствии симпатии к Лионелю, даже испытываю некоторую долю сочувствия к нему: достаётся со всех сторон.
Хорошо бы спросить голосовавших из списка, по каким таким заслугам они оценивали Месси, как лучшего футболиста 2023 года.