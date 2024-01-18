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Лучший троллинг недели: по совокупности заслуг Месси надо вручить еще и «Оскар»

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А что, не заслужил?

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лео Месси получил награду The Best, опередив форвардов Килиана Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции) и Эрлинга Холанда («Манчестер Сити», сборная Норвегии).

Месси стал игроком года по версии ФИФА в третий раз. Впервые приз The Best он получил в 2019-м, во второй раз – в прошлом году.

После церемонии многие игроки и тренеры выразили сомнения в справедливости результатов голосования. При этом капитаны 42 сборных не включили Лионеля Месси даже в топ-3 на The Best. Сам аргентинец отдал 1-е место Холанду, 2-е – Мбаппе, а 3-е – Альваресу.

Некоторые даже затроллили церемонию The Best, предложив по совокупности заслуг вручить Месси еще и «Оскар». Вирусный видеоролик уже гуляет по сети.

34 комментария
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до сих пор не понимаю как Месси могли вручить эту награду
+28
-11
+17
многие игроки и тренеры выразили сомнения в справедливости результататов голосования.
а кто тогда своими голосами поставил его на первое место!? динозавры и инопланетяне что-ли))))
+24
-7
+17
Ответ TumanBay
Месси конечно величайший,но такие награды как эта и зм обесцениваются,когда их так раздают. КР 2ЗМ,Месси 3-4зм и вполне было бы достаточно. И такие легегды как Иньеста,Хави,Снейдер остались бы тоже в истории(награды)
ЗМ обесценивается из-за того, что его вручают Величайшему игроку в истории? Не смешите. Наоборот, это повышает значимость награды для будущего поколения. Говорите, у Месси должно быть 3-4 ЗМ? 3-4 - это не так много. Вполне возможно, что у условного Холанда будет 3 или 4 ЗМ, и как мы объясним будущему поколению, что Холанд и близко не игрок уровня Месси? Для этого нужно, чтобы у Месси был Вечный рекорд по ЗМ. 8 - идеальная цифра, вряд ли в ближайшие 30 лет кто-то завоюет хотя бы 6 ЗМ.
+11
-3
+8
Ответ Мухаммад Юсупов
до сих пор не понимаю как Месси могли вручить эту награду
По итогам открытого голосования, прошедшего без каруселей и вбросов.
+9
-2
+7
Ролик конечно смешной, но это не отменяет того факта, что Лео Месси является величайшим футболистом современности без вариантов.
+32
-26
+6
Ответ Игорь Климов
Ролик конечно смешной, но это не отменяет того факта, что Лео Месси является величайшим футболистом современности без вариантов.
Ну наверно один из великих, ведь по мимо него есть футболисты которые не только великолепно играли но и изменили футбол.
+11
-6
+5
Ответ AizikEpshtein
голосуют капитаны команд и тренеры, подавляющее большенство которых (из других конференций) даже не знают кто такой Холланд. Вписывают самые распиаренные фамилии
Ван Дейк, Левандовский, Сон, Мбаппе, Модрич, Кейн - не знают кто такой Холланд?? 🤣🤣🤣
+7
-2
+5
Ответ clausevenzzz
Месси обокрали игрок года УЕФА 2012, 2019. Месси обокрали Пушкаш 2011, 2015, 2019 Месси обокрали титул Ла Лиги 2014 , 2017 Судьба вернула должок ему за все эти несправедливости
На ЧМ 1930 года тоже могли бы дать награду
+6
-2
+4
Опишите Месси одним словом.

Арсен Венгер: «Гений».

Роналдо Назарио: «Величайший».

Пеп Гвардиола: «Лучший на свете».
+6
-3
+3
Ответ AizikEpshtein
голосуют капитаны команд и тренеры, подавляющее большенство которых (из других конференций) даже не знают кто такой Холланд. Вписывают самые распиаренные фамилии
Интересно, как ты себе представляешь, чтобы в эпоху интернета и спутникового телевидения игроки и тренеры не знали Холанда? По твоему они в соломенных хижинах живут и про футбол узнают по обрывкам газет, выброшенных штормом на берег?
+5
-2
+3
Игрок конечно Месси великий, но за 2023 год он не сделал ничего особенного! Вообще!
+4
-1
+3
Ответ clausevenzzz
Месси обокрали игрок года УЕФА 2012, 2019. Месси обокрали Пушкаш 2011, 2015, 2019 Месси обокрали титул Ла Лиги 2014 , 2017 Судьба вернула должок ему за все эти несправедливости
сюда можно ещё добавить
финал кубок Испании 2014

недавно сам Матеу Лаос говорил о своих косяках.
+10
-8
+2
Скоро так и будет, хотя пешеходу не привыкать - он на световые годы опережает любого в получении левых наград
+11
-9
+2
Со всеми предыдущими комментариями согласен! Но, за что «Best» Лео!??? Есть лучше игроки в этом сезоне! Это факт!
+2
-1
+1
Ответ Мохнатый55
Интересно, как ты себе представляешь, чтобы в эпоху интернета и спутникового телевидения игроки и тренеры не знали Холанда? По твоему они в соломенных хижинах живут и про футбол узнают по обрывкам газет, выброшенных штормом на берег?
😂😂😂👏👏👏
+1
0
+1
Ответ yzksr7jkh5
По итогам открытого голосования, прошедшего без каруселей и вбросов.
😉👍
0
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0
Ответ Роман
😂 Вот вы шутите, а он действительно получит.
А Домогаров снова останется без оскара
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Ответ clausevenzzz
Месси обокрали игрок года УЕФА 2012, 2019. Месси обокрали Пушкаш 2011, 2015, 2019 Месси обокрали титул Ла Лиги 2014 , 2017 Судьба вернула должок ему за все эти несправедливости
собственно говоря, а при чем тут Месси? не он же себя выбирал. он виноват, что вместо когото именно его ставили выше?
+5
-5
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Ответ Makiavelli 1983
Ещё Салах,Вальверде,Лукаку,Доннарума))
Да он вообще ноунейм, никто его не знает, даже те кто против него играл, его на поле не заметили🤣
0
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0
Ответ Caterina
Ван Дейк, Левандовский, Сон, Мбаппе, Модрич, Кейн - не знают кто такой Холланд?? 🤣🤣🤣
Ещё Салах,Вальверде,Лукаку,Доннарума))
0
0
0
Месси конечно величайший,но такие награды как эта и зм обесцениваются,когда их так раздают. КР 2ЗМ,Месси 3-4зм и вполне было бы достаточно. И такие легегды как Иньеста,Хави,Снейдер остались бы тоже в истории(награды)
+2
-2
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Дочь Алсу
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Нужно сказать: вот где прёт мужику (Месси)! Столько халявы! Наверно, гороскоп располагает к этому ))).
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Классный троллинг!
При отсутствии симпатии к Лионелю, даже испытываю некоторую долю сочувствия к нему: достаётся со всех сторон.
Хорошо бы спросить голосовавших из списка, по каким таким заслугам они оценивали Месси, как лучшего футболиста 2023 года.
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Это проблема не Месси и он не виноват , за это решение отвечают те кто за него голосовал , списки есть
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