Лучший троллинг недели: по совокупности заслуг Месси надо вручить еще и «Оскар»

А что, не заслужил?

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лео Месси получил награду The Best, опередив форвардов Килиана Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции) и Эрлинга Холанда («Манчестер Сити», сборная Норвегии).

Месси стал игроком года по версии ФИФА в третий раз. Впервые приз The Best он получил в 2019-м, во второй раз – в прошлом году.

После церемонии многие игроки и тренеры выразили сомнения в справедливости результатов голосования. При этом капитаны 42 сборных не включили Лионеля Месси даже в топ-3 на The Best. Сам аргентинец отдал 1-е место Холанду, 2-е – Мбаппе, а 3-е – Альваресу.

Некоторые даже затроллили церемонию The Best, предложив по совокупности заслуг вручить Месси еще и «Оскар». Вирусный видеоролик уже гуляет по сети.