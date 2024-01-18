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Долг возвращен с процентами: футболистка женской «Барселоны» повторила жест Винисиуса после разгрома «Реала»

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Отомстили за мужчин.

«Барселона» разгромила «Реал» в финале Суперкубка 4:0 - речь о женской команде из Каталонии.

После 4-го гола в ворота Мадрида Сальма Параллуэло, сделавшая дубль, повторила тот самый жест Винисиуса.

23 комментария
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долг они вернули)))) это все равно,что взять 4 миллиона долларов, а вернуть 4 миллиона рублей .долг останется все равно 4 миллиона долларов
+54
-5
+49
Ответ ШлепНога-Танцуй Ботинок
Ну она то молодец, она показала болельщикам своим, и своей скамейке и вообще она женщина и победили 4-0, а не 4-1, поэтому ЭТО ДРУГОЕ! Она молодец и красотка, потроллила Реал и отомстила и чтобы Вини не повадно было! Берите, пользуйтесь 😄
Да вот только всем пофиг на женский футбол
+47
-7
+40
Женщины Барсы мстят за мужчин)) докатилась команда
+16
-2
+14
Ответ Вячеслав Тотров
долг они вернули)))) это все равно,что взять 4 миллиона долларов, а вернуть 4 миллиона рублей .долг останется все равно 4 миллиона долларов
Ещё аналогия: это как подрезать КамАЗ на Оке, ползадницы в хлам, потом выйти из своей табуретки и со всей злости пнуть по колесу КАМАЗа.....примерно такого уровня месть, касаемо победы женской Барселоны🤣
+9
-3
+6
Ответ Акакий Барбакадзе
Да, так пофиг что в известном симмуляторе уже все играют этими же игроками. И с этого года все эти геймеры нет нет а разбираются и следят за женским футболом.
Ага потому, что иа спорт хватило мозгов уровень женщин прировнять к мужчинам. Забавно смотрится, когда женская карта по физике сильнее условного роналдо.
+7
-1
+6
Ну она то молодец, она показала болельщикам своим, и своей скамейке и вообще она женщина и победили 4-0, а не 4-1, поэтому ЭТО ДРУГОЕ! Она молодец и красотка, потроллила Реал и отомстила и чтобы Вини не повадно было!

Берите, пользуйтесь 😄
+12
-7
+5
Пусть возвращают долги на регулярной основе, лично я согласен на такой расклад)
+5
-1
+4
Аххаааххах. Как это смешно.
+5
-1
+4
Никто не смотрит на женский футбол он никому не нужен и не интересен в мире разве что в барсе его любят 😂🤣
+4
-1
+3
женская барса нынешняя в футболе - как мужская в эпоху Гвардиолы. так держать девченки!
+4
-2
+2
Лучше месть наедине с игроками Реала😂😄
+3
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+2
А ещё если девушка симпатичная, может отомстить поинтереснее. Наедине)
А по заголовку.. Неравнозначно.
Я лучше фигурку или гимнастику или синхронно плавание буду смотреть, но не женский футбол. Пробовал смотреть матчи ЧМ - грустное зрелище
+1
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Ответ Вячеслав Тотров
долг они вернули)))) это все равно,что взять 4 миллиона долларов, а вернуть 4 миллиона рублей .долг останется все равно 4 миллиона долларов
Убил 🤣 ещё пения растёт да
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Ответ Oviovionfly
Да вот только всем пофиг на женский футбол
Я вот думаю, что ты мой коммент до конца не дочитал даже. Либо не умеешь в сарказм
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Ахахахаахаха, праздник у сектантов, срочно выдать "Золотой мяч" Сальме :)
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Теперь ясно кто в доме хозяин...
У барса женщины 😁😆😅
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Уважаемый Алексей! вообще-то эта была полуфинальная игра. В финале Барса встретиться с Леванте….😜
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Ахахахахахахахха))) 😂🤦‍♂️😂😂😂😂😂😂
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О, Боже 😱, что ж делать то😁
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Конечно Винисиус некрасиво поступил, но он хоть хет трик сделал, ещё как-то можно оправдать, на эмоциях. А Сальма дубль и просто повторяет за ним.
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🤣🤣🤣🤣🤣🤣Это какой-то позор 🙈
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да долг вернули юбками
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