Долг возвращен с процентами: футболистка женской «Барселоны» повторила жест Винисиуса после разгрома «Реала»

Отомстили за мужчин.

«Барселона» разгромила «Реал» в финале Суперкубка 4:0 - речь о женской команде из Каталонии.

После 4-го гола в ворота Мадрида Сальма Параллуэло, сделавшая дубль, повторила тот самый жест Винисиуса.