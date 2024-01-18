Долг возвращен с процентами: футболистка женской «Барселоны» повторила жест Винисиуса после разгрома «Реала»
Отомстили за мужчин.
«Барселона» разгромила «Реал» в финале Суперкубка 4:0 - речь о женской команде из Каталонии.
После 4-го гола в ворота Мадрида Сальма Параллуэло, сделавшая дубль, повторила тот самый жест Винисиуса.
Берите, пользуйтесь 😄
А по заголовку.. Неравнозначно.
Я лучше фигурку или гимнастику или синхронно плавание буду смотреть, но не женский футбол. Пробовал смотреть матчи ЧМ - грустное зрелище
У барса женщины 😁😆😅