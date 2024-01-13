Месси долго не замечали в Аргентине – даже координаторы сборной. Благодаря кому Лео стал наследником Марадоны?

В это трудно поверить, но даже по приезде Лионеля Месси в «Барселону» его почти не знали в Аргентине. Статья в журнале El Grafico в одночасье изменила ситуацию.

В 2003 году Марсело Орландини, журналист El Grafico, работал над статьей о том, как европейские клубы открывают таланты из Южной Америки. Именно тогда он впервые увидел имя Месси.

Марсело Орландини, человек, который открыл Месси для аргентинских болельщиков:

За подробностями Орландини обратился к бывшему защитнику «Ньюэллс» Себастьяну Энрике Домингесу, который сказал: «В «Барселону» приехал великий аргентинский феномен. Его зовут Лионель Месси. Я познакомился с ним в семь лет, в футбольной школе. Этот парень мог делать вещи, которые противоречили законам физики, как Марадона».

Сравнение с Марадоной вновь прозвучало, когда Марсело Орландини позвонил бывшему игроку «блауграны» Карлесу Рексачу, который в то время был координатором молодежных команд «Барселоны».

«Месси? Я подписал его за 30 секунд», – сказал Рексач. «За 40 лет работы в футболе я никогда не видел ничего подобного. Из пяти голевых ситуаций он реализует четыре. И у него исключительные навыки. Они напомнили мне расцвет Марадоны.

Я подписал его первый контракт, символически, на салфетке: Я хотел взять его как можно скорее, не мог позволить ему ускользнуть».

Когда кого-то сравнивают с Марадоной, это должно привлечь внимание, верно? Однако в те времена каждого талантливого аргентинского футболиста называли «новым Марадоной», так же как сегодня любого, кто может отдать красивую голевую передачу или реализовать прямой штрафной удар, называют «новым Месси».

Неудивительно, что главный редактор El Grafico не был слишком впечатлен, когда Орландини сказал ему, что он нашел «нового Марадону». Чтобы доказать правоту, Орландини позвонил Уго Токалли, который был тренером молодежных сборных Аргентины.

«Уго, ты знаешь Месси?» – «Кого?!» – «Лионеля Месси, аргентинского парня, который играет в «Барселоне». – «Ах, да, да! Мы следим за ним».

На самом деле Токалли ничего не знал о Месси, но не хотел в этом признаваться. Орландини не сдавался и нашел номер телефона Хорхе Месси, отца Лео. Это был решающий шаг – журналист попросил Месси-старшего прислать в журнал несколько видеозаписей с его сыном.

Через неделю видео были получены, и никто из сотрудников редакции не мог поверить глазам: этот подросток действительно был новым Марадоной.

Им не потребовалось много времени, чтобы подготовить и опубликовать статью о чудо-ребенке. Боссы аргентинской федерации понимали, что им нужно торопиться, если они хотят, чтобы Месси играл за Аргентину. Испания в то время уже рассматривала возможность натурализации Месси.

Статья Марсело Орландини о Месси в El Grafico:

Товарищеский матч между сборными Аргентины до 20 лет и Парагвая был организован специально для того, чтобы Месси смог сыграть за родную сборную и не допустить смены гражданства.

Два с половиной года спустя Месси отправился на свой первый чемпионат мира в составе сборной Аргентины. В том году президент аргентинской федерации Хулио Грондона сказал: «Я еду в Германию с тем же чувством, что и на чемпионат мира 1986 года, потому что сегодня у Аргентины есть игрок, который делает разницу – Лионель Месси».

Его первый матч на чемпионате мира был против Сербии и Черногории, Лео было 18 лет и 358 дней. Всего через три минуты после выхода на поле он организовал гол Эрнана Креспо, а еще через десять минут забил. Лео стал шестым самым молодым бомбардиром в истории чемпионата мира.