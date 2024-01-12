📹 Юный болельщик попросил Итальяно об услуге в случае победы команды. Тренер исполнил желание парнишки 🥰
В матче четвертьфинала Кубка Италии между «Фиорентиной» и «Болоньей» после основного и дополнительного времени табло показывало стартовые нули. Впереди команды ждала серия одиннадцатиметровых ударов.
Главный тренер «флорентийцев» Винченцо Итальяно сильно переживал за свою команду и исход матча, потому не мог найти себе место в технической зоне. Перед тем, как игроки отправились к точке, итальянец подошел к трибуне «Артемио Франки» и у него состоялся следующий разговор с юным болельщиком «Фиорентины».
− Тренер, если мы выиграем, вы можете вывести меня на поле?
− Хорошо, но ты должен смотреть пенальти за меня, потому что я не могу это делать.
Серия одиннадцатиметровых не затянулась: обеим командам хватило по пять ударов. У «Болоньи» последний пенальти не реализовал Штефан Пош, пробив выше ворот.
«Фиорентина» вышла в полуфинал, а Итальяно сдержал слово: подошел к трибуне, взял болельщика на руки и вынес его на поле.
Этот день для парня запомнится надолго.