📹 Юный болельщик попросил Итальяно об услуге в случае победы команды. Тренер исполнил желание парнишки 🥰

В матче четвертьфинала Кубка Италии между «Фиорентиной» и «Болоньей» после основного и дополнительного времени табло показывало стартовые нули. Впереди команды ждала серия одиннадцатиметровых ударов.

Главный тренер «флорентийцев» Винченцо Итальяно сильно переживал за свою команду и исход матча, потому не мог найти себе место в технической зоне. Перед тем, как игроки отправились к точке, итальянец подошел к трибуне «Артемио Франки» и у него состоялся следующий разговор с юным болельщиком «Фиорентины».

− Тренер, если мы выиграем, вы можете вывести меня на поле?

− Хорошо, но ты должен смотреть пенальти за меня, потому что я не могу это делать.

Серия одиннадцатиметровых не затянулась: обеим командам хватило по пять ударов. У «Болоньи» последний пенальти не реализовал Штефан Пош, пробив выше ворот.

«Фиорентина» вышла в полуфинал, а Итальяно сдержал слово: подошел к трибуне, взял болельщика на руки и вынес его на поле.

Этот день для парня запомнится надолго.