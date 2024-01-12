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Его называют новым Неймаром и уже дали прозвище «Мессиньо»: знакомьтесь, 16-летний суперталант из Бразилии Эстевао Вилли

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Эндрик еще не успел уехать в «Реал», а тут такое.

В 2018 году в возрасте 10 лет Эстевао подписал свой первый профессиональный контракт с компанией Nike, став самым молодым бразильским игроком, подписавшим спонсорский контракт.

В мае 2021 года «новый Неймар» перешел в футбольную академию клуба «Палмейрас», подписав юношеский контракт.

Дебютировал в основном составе «Палмейраса» Эстевао лишь 7 декабря прошлого года - в матче бразильской Серии A против «Крузейро».

С самого начала карьеры ему дали прозвище «Мессиньо» и ждут трансфера в «Барсу»

А за схожесть техники молодого бразильца и называют «новым Неймаром».

5 комментариев
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Эчеверри упустили, надеюсь хотя бы его подпишут
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>В 2018 году 10-летний Эстеван...
Когда копируете из Википедии, то хотя бы проверяйте имена и статью. По всей статье и в названии он Эстевао, а тут он внезапно Эстеван. "Либо трусы снимите, либо крестик наденьте". Желательно везде заменить на Эстевана, конечно.
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Ох рано расхваливать
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Пацан хорош, но ломают жестко конечно.
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А можно пока не знакомиться, а подождать ну хотя бы попадет в упомянутую Барселону
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