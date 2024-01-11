Недвижимость, виноделие и пляжный клуб: Давид Сильва оказался успешным предпринимателем после завершения футбольной карьеры

Давид Сильва украшал футбол своей техникой, способностью организовать игру и сделать убийственный пас, пока выступал за «Манчестер Сити», сборную Испании и клубы Ла Лиги.

Теперь он предлагает хорошо провести время в своем пляжном клубе Amadores Beach Club.

Каждое лето тысячи игроков пьют шампанское и коктейли и наблюдают закат в эксклюзивном месте в Гран-Канарии.

Отзывы об Amadores Beach Club в основном положительные. Беглый просмотр сайта TripAdvisor показывает, что отель получил оценку 3,5 из пяти от предыдущих клиентов.

Бизнес Сильвы в Гран-Канарии не ограничивается только пляжным клубом. Он построил курорт на 88 домов отдыха. Самый дорогой из них оценён в € 1 млн.

Бывший футболист сам родился на Канарских островах, поэтому выбор места для развития бизнеса вполне естественный.

Инвестиции Сильвы в Amadores Beach Club и недвижимость — это еще не все, чем он занимается после завершения карьеры.

В 2019 году чемпион мира объединил усилия с виноделом Джонатаном Гарсией и открыл новую винодельню под названием Bodega Tameran на Канарских островах.

Сильва купил ферму площадью почти миллион квадратных метров в центре родной Гран-Канарии. Его бутылка Baboso может стоить до 150 фунтов в ресторане, отмеченном звездой Мишлен в Лондоне.