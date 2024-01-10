От «Бенфики» до «Аталанты». CIES поделился данными о самых прибыльных футбольных академиях мира

Воспитывают игроков и продают в другие клубы.

Организация CIES Football Observatory в очередной раз подготовила интересную информацию, связанную с мировым футболом. На этот раз в центре спортивных исследований подсчитали, чья клубная академия лучше работает на экспорт, принося первой команде наибольшее количество финансов.

Десятка лучших, с финансовой точки зрения, академий мира выглядит следующим образом:

Академия лиссабонской «Бенфики» (335 млн евро) в новой пятилетке перехватила лидерство у «Монако», который с 64 млн евро сильно потерял позиции и вылетел из десятки, однако за десятилетний отрезок все еще продолжает в ней находиться.

На втором месте − лондонский «Челси», который продал воспитанников на 307 млн евро. Клуб совершил огромный скачок, ведь до этого эта цифра равнялась всего 41 млн евро. Теперь «синие» вошли в топ-5.

Также впечатляет рост прибыли академии «Аякса». Молодые игроки амстердамского клуба давно ценятся на футбольном рынке, но в последние годы «аяксиды» расходятся, как горячие пирожки − рост со 119 млн евро до 257 млн.

Отдельно стоит отметить падение продаж «Спортинга» (189 и 117 млн), а также рост «Тоттенхэма» (89 и 167 млн) и «Манчестер Сити» (49 и 205 млн).

С полным списком команд можно ознакомиться здесь.