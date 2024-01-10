Гаспачо
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Очередной рейтинг величия: Месси - единственный GOAT, Роналду - на одном уровне с Марадоной и Пеле🔥🔥🔥

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Йохан Кройфф - в 5-ке лучших.

Отметим, что авторы рейтинга поставила Луиса Сураеса на один уровень с Зинедином Зиданом, а вот бразилец Неймар лишь в 5-й очереди лучших - Нея оценили даже ниже Гарета Бэйла..

27 комментариев
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Бред...
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Эйсебио, Беккенбауэр, Платини, Ван Бастен, Роналдо - куда им, тут место для Ибры, Левандовски и Бензема) могли бы с таким же успехом вписать сюда Винисиуса
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Целевая аудитория спортса - восьмиклассники. Этот рейтинг для них.
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Что в таком рейтинге вообще делают Салах, Бензема, Бейл?!
И где трехкратные обладатели ЗМ - Ван Бастен и Платини?!!!
А Эйсебио, Блохин, Шевченко, Роналдо, они хуже Анри, Ибрагимовича или Рибери?!!! Бред полный!
Вывод: рейтинг - дичайшая дичь, составленная школотой для школоты!
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Вместо роналду должен был роналдо бразилец, вместо бейла роналду.
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Ответ Георгий Делокян
Иньеста и Карим вместо Роналдиньо и Суареса. Зидан по любому во второй строчке должен быть. Как и бразилец Роналдо
Роналдиньо и Иньеста должны быть, Карим - бревно, еще бразилец Роналдо должен быть вместе с Суаресом
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Бэйл?!)))
Где в таком случае, например, Веа или там Беланов?
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Ответ aDiK
Суарес выше Иньесты, Ибры и Бенземы 🤣🤣🤣
Про Иньесту согласен. Карьера Суареса выше карьеры Бенземы. Можешь посмотреть статистику. У Бенземы был 1 большой сезон. Остальные средние. У Суареса много топовых сезонов. Ибра, если смотреть, результативность - просто хороший нападающий.
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Ответ aDiK
Суарес выше Иньесты, Ибры и Бенземы 🤣🤣🤣
Носки Суареса > Ибра + Бензема
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Салаха поместили, чтоб муслимы читали. Хотя, пожалуй, Салах покруче Роналдо будет)))
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Не очень понятны критерии. По какому принципу в "Легенды" попал Кройфф, а Платини или Пушкаш, например, - нет? Почему Роналду, не бравший ЧМ, находится в одном ряду с Пеле и Марадоной? Почему Анри и Суарес - это "Мировой класс", а Бензема и Левандовский - всего лишь "Игроки-иконы"? Все эти классификации - дикая вкусовщина.
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Ответ Давид Назаретян
Роналдиньо и Иньеста должны быть, Карим - бревно, еще бразилец Роналдо должен быть вместе с Суаресом
Бревно с золотым мячом. Ок.
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Ответ Даниил Шереметьев
Целевая аудитория спортса - восьмиклассники. Этот рейтинг для них.
Ну, рейтинг составлен, очевидно, первокурсницами)
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Ответ кракен ночной лиги
Эйсебио, Беккенбауэр, Платини, Ван Бастен, Роналдо - куда им, тут место для Ибры, Левандовски и Бензема) могли бы с таким же успехом вписать сюда Винисиуса
Очевидно же из списка имён, что исторические игроки только на двух первых строчках, остальные - только современные, иначе четырёх позиций в строке заведомо не хватает, каждый следующий уровень шире предыдущего.
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Аххаха, Бейл??!!
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Какой-то рандомный список пользователя твиттера лет 15, случайно зашедшего на сайт с этой программой. Бэйл,Бензема и Левандовски -иконы. Иконы чего?
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Как минимум Пеле в первую категорию.
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Бензема =))) ..... Бейл........ а Роналдо нет =))) , не говоря уже про тех же Ди Стефано, Беккенбауэре
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Рейтинг не выдерживает никакой критики!
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Иньеста и Роналдо вместо Анри и Суареса на уровне World Class, а всё что ниже - не имеет значения, потому что там четырёх позиций не хватает, игроков достойных в любом случае больше.
К тому же иноземный термин Iconic Players не понятен, даже Мостовой подходит)
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