Очередной рейтинг величия: Месси - единственный GOAT, Роналду - на одном уровне с Марадоной и Пеле🔥🔥🔥
Йохан Кройфф - в 5-ке лучших.
Отметим, что авторы рейтинга поставила Луиса Сураеса на один уровень с Зинедином Зиданом, а вот бразилец Неймар лишь в 5-й очереди лучших - Нея оценили даже ниже Гарета Бэйла..
И где трехкратные обладатели ЗМ - Ван Бастен и Платини?!!!
А Эйсебио, Блохин, Шевченко, Роналдо, они хуже Анри, Ибрагимовича или Рибери?!!! Бред полный!
Вывод: рейтинг - дичайшая дичь, составленная школотой для школоты!
Где в таком случае, например, Веа или там Беланов?
К тому же иноземный термин Iconic Players не понятен, даже Мостовой подходит)