Очередной рейтинг величия: Месси - единственный GOAT, Роналду - на одном уровне с Марадоной и Пеле🔥🔥🔥

Йохан Кройфф - в 5-ке лучших.

Отметим, что авторы рейтинга поставила Луиса Сураеса на один уровень с Зинедином Зиданом, а вот бразилец Неймар лишь в 5-й очереди лучших - Нея оценили даже ниже Гарета Бэйла..