🤨 В соцсетях появилась информация, что «Бавария» подписалась на Месси. Теперь мы знаем, что немцы мечтают о Лео 💫

«Бавария Мюнхен» подписалась на страницу Лионеля Месси в соцсетях.

Аргентинец стал первым игроком, жизнь которого заинтересовала немецкий клуб, если не считать тех, кто выступает или выступал за команду.

Информацию активно распространяли крупные каналы в соцсетях, но похоже, что немцы передумали интересоваться Месси, либо это был фейк - сегодня вы не найдете страницу Лео в подписках «Баварии».

Тем не менее, слухи быстро начали распространяться. Давайте посмотрим, как отреагировали фанаты на это событие.

🗯 «Это все, потому что он выразил соболезнования в связи со смертью Франца Беккенбауэра».

🗯 «Разумеется, они перестали следить за #FranzBeckenbauer и у них появилось свободное место».

🗯 «Я закрывают глаза и представляю, чтобы вместе сотворили Месси и Мюллер».

🗯 «Снова хочу его в «Баварию» за то, что он почтил память Беккенбауэра».

🗯 «Насколько я знаю, его футболка даже есть в клубном музее».