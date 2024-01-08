🤬 «Ах ты сукин сын». Моуринью снова удалили в Серии А: Жозе яростно прыгал и оскорбил арбитра

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заработал пятое удаление за полтора сезона в Серии А.

Португалец был недоволен работой арбитра в первом тайме и несколько раз высказывал свое недовольство. Главный судья матча Джанлукка Аурелиано наказал тренера желтой карточкой.

А уже в дополнительное к основному времени матча времени, Жозе по-настоящему слетел с катушек: он яростно выпрыгнул на газон, после чего получил прямую красную карточку.

После того, как Моуринью был удален, весь стадион «Олимпико» начал скандировать его имя.

Как сообщают некоторые СМИ, Моуринью нелестно высказался об арбитре, назвав его «сукиным сыном». Жозе отказался от общения со СМИ, а игроки последовали его примеру. Он пропустит следующий матч «Ромы» против «Милана».