Мбаппе сказал, что у него есть джентльменское соглашение с «ПСЖ». В чем оно заключается?

На этой неделе Килиан Мбаппе заявил, что между ним и «ПСЖ» заключено соглашение, защищающее все стороны в случае его ухода из клуба.

Комментарии Мбаппе звучали загадочно, учитывая, что он должен уйти бесплатно, если не подпишет новый контракт до июня 2024 года.

Однако французские источники утверждают, что Мбаппе заключил с «Парижем» джентльменское соглашение, согласно которому он откажется от огромного бонуса за лояльность, если не продлит контракт.

По данным Le Parisien, Мбаппе полагается бонус за лояльность в размере около 70-80 млн евро. Он получит эти деньги, если подпишет новый контракт с «ПСЖ» – или забудет о них, если не подпишет.

25-летний футболист также утверждает, что еще не решил, как поступить со своим будущим. В «Реале» ожидают, что он примет решение до середины этого месяца.

Сообщается, что «Реал» приготовил для Мбаппе огромный подписной бонус, если тот согласится присоединиться к клубу летом.