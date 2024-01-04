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Санчо вот-вот должен вернуться в «Боруссию». Но почему дортмундцы так неожиданно решили подписать своего экс-вингера?

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Стало известно, почему «Боруссия Д» переменила мнение и решилась на трансфер Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед».

Как сообщили уже многие надежные журналисты, вингер со дня на день во второй раз в своей карьере станет игроком дортмундского клуба. Пока он присоединится к «шмелям» на правах аренды до конца сезона. По информации от СМИ, Санчо очень рад вернуться в «Боруссию», что неудивительно, ведь он не играет за «дьяволов» аж с начала сентября.

 

 

Изначально Джейдоном интересовались «Ювентус» и клубы Саудовской Аравии, но, по информации от The Athletic, руководство дортмундцев сделало бывшего игрока своей трансферной целью за несколько дней до нового года.

Немецкая команда не  выиграла ни один из шести матчей в декабре, и эти результаты вынудили директоров действовать. Начальство пришло к выводу, что атаке требуется усиление.

Вингеры «Боруссии» Дониэлл Мален, который может уйти в этом месяце, Карим Адейеми и Джейми Байно-Гиттенс не оправдали ожиданий, забив в общей сложности 10 голов в 25 матчах. Кроме того, они плохо справляются с продолжительным контролем мяча, в чем был хорош Санчо. Его возвращение, утверждает издание, сигнализирует о попытке сделать команду менее зависимой от контратак и создать более доминирующий и контролируемый план игры.

 

Неизвестно, сможет ли Санчо вернуть себе прежнюю форму, когда вернется в родной клуб, учитывая продолжительность его отстранения в «Юнайтед». Но остается надеяться, что он вновь расцветет в команде, где он забил 50 голов в 137 матчах.

«Юнайтед» почти ничего не получит с грядущей сделки, поэтому за Джейдоном будут внимательно следить с «Олд Траффорд» в надежде, что он проявит себя, чтобы впоследствии продать его за весомую сумму.

2 комментария
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С Терзичем бы что-нибудь предприняли
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Ответ Артур Артур
С Терзичем бы что-нибудь предприняли
Надеюсь из четверки не вывалимся и к лету поменяют в спокойной обстановке тренера
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