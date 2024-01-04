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«Только он мог позволить себе такое». Мбаппе красиво ответил на вопрос, скучает ли он по Месси

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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«Вы всегда будете скучать по тому, что больше не играете с Месси», – ответил Килиан Мбаппе на вопрос, скучает ли он по аргентинцу.

«Для такого нападающего, как я, который любит съедать пространство, с ним всегда была гарантия, что мяч будет у тебя. Это была роскошь, которую мог позволить себе только он. Играть с Месси – это было нечто особенное», – добавил Мбаппе.

Мбаппе был партнером Месси по «ПСЖ» в течение двух лет. Однако болельщики так и не смогли принять Лео как своего. Лео постоянно подвергался критике и освистыванию со стороны болельщиков «ПСЖ».

Это объясняет, почему аргентинец не продлил контракт прошлым летом. За 75 матчей в «ПСЖ» Месси забил 32 мяча.

2 комментария
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Достойный ответ от Мбаппе!
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