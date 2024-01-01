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Криштиану Роналду встретил Новый год в кругу семьи🎄

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Криштиану Роналду встретил 2024 год на родной Мадейре в окружении членов семьи.

Нужно отметить, что у футболиста был двойной праздник – Роналду отметил не только Новый год, но и день рождения своей матери Долорес, которой подарил новенький «Порш».

Криштиану Роналду завершил 2023 год с 54 голами, забитыми во всех соревнованиях. Несмотря на то, что большая часть из них была в Саудовской Аравии, для 38-летнего игрока это впечатляющие показатели. И он не намерен сбавлять темп.

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