Гаспачо
Блог

Аргентина может вывести 10-й номер, когда Месси закончит карьеру. Это возможно?

Лионель Месси Лионель Месси
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Президент федерации футбола Аргентины Чики Тапиа пообещал отказаться от футболки под номером 10 после того, как Лео Месси завершит карьеру.

Возможно ли это технически?

Ответ: да. Футбольные ассоциации могут делать с номерами на футболках все, что захотят.

Однако есть большая загвоздка. В соревнованиях ФИФА команда должна носить номера от 1 до 26. Удаление одного из них означает, что Аргентина сможет включить в свою команду только 25 игроков. Захотят ли они этого?

Интересно, что Аргентина уже удаляла номер в 2001 году в честь Диего Марадоны. В преддверии чемпионата мира 2002 года ФА представила состав из 23 человек с номерами от 1 до 24 без номера 10.

Список был отклонен, а тогдашний президент ФИФА Зепп Блаттер предложил дать номер 10 третьему голкиперу Аргентины. ФА отказалась это сделать и просто отдала его одному из полевых игроков.

Так что, если правила ФИФА не изменятся в пользу этой идеи, Аргентина, скорее всего, от нее откажется.

 

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
не нужно
+3
0
+3
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий