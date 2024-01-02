Аргентина может вывести 10-й номер, когда Месси закончит карьеру. Это возможно?
Президент федерации футбола Аргентины Чики Тапиа пообещал отказаться от футболки под номером 10 после того, как Лео Месси завершит карьеру.
Возможно ли это технически?
Ответ: да. Футбольные ассоциации могут делать с номерами на футболках все, что захотят.
Однако есть большая загвоздка. В соревнованиях ФИФА команда должна носить номера от 1 до 26. Удаление одного из них означает, что Аргентина сможет включить в свою команду только 25 игроков. Захотят ли они этого?
Интересно, что Аргентина уже удаляла номер в 2001 году в честь Диего Марадоны. В преддверии чемпионата мира 2002 года ФА представила состав из 23 человек с номерами от 1 до 24 без номера 10.
Список был отклонен, а тогдашний президент ФИФА Зепп Блаттер предложил дать номер 10 третьему голкиперу Аргентины. ФА отказалась это сделать и просто отдала его одному из полевых игроков.
Так что, если правила ФИФА не изменятся в пользу этой идеи, Аргентина, скорее всего, от нее откажется.