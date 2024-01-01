Гаспачо
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Леау назвал Роналду, Мбаппе и Холанда эгоистами. Но Криша считает кумиром

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Рафаэла Леау попросили назвать своего кумира в футбол. Нападающий «Милана» ответил, что это Криштиану Роналду, но объяснил разницу между ним и собой:

«Мой кумир? Криштиану Роналду. Я могу достичь его уровня, но я не эгоистичный игрок. Я могу забивать голы, но если у меня есть партнер, я передам ему мяч.

Цифры делают разницу. Мбаппе, Роналду, Холанд находятся на высоком уровне, и цифры говорят за них. Если я стану эгоистом, то достигну этих уровней».

Леау точно далеко до цифр Роналду. По крайней мере, в этом сезоне Рафаэл забил всего три гола и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах Серии А за «Милан».

5 комментариев
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Комик, однако. Форвард - "наконечник копья" всегда эгоист, или он плохой форвард, забивающий по 3 гола за сезон и болтающий языком ))
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Сам Эгоист!
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Лучше быть эгоистом, как Роналду, чем быть "бразильцем" как Леао. Не ударь он пяткой в первом матче с Ньюкаслом, в плей-офф вышел бы Милан, а не парижское 🎪.
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Ответ Санитар-волк
Комик, однако. Форвард - "наконечник копья" всегда эгоист, или он плохой форвард, забивающий по 3 гола за сезон и болтающий языком ))
скажи это ложным девяткам
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Ответ Андрей и Зенит
Сам Эгоист!
Этот Леау. Получается СЭЭЛ
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