Леау назвал Роналду, Мбаппе и Холанда эгоистами. Но Криша считает кумиром

Рафаэла Леау попросили назвать своего кумира в футбол. Нападающий «Милана» ответил, что это Криштиану Роналду, но объяснил разницу между ним и собой:

«Мой кумир? Криштиану Роналду. Я могу достичь его уровня, но я не эгоистичный игрок. Я могу забивать голы, но если у меня есть партнер, я передам ему мяч.

Цифры делают разницу. Мбаппе, Роналду, Холанд находятся на высоком уровне, и цифры говорят за них. Если я стану эгоистом, то достигну этих уровней».

Леау точно далеко до цифр Роналду. По крайней мере, в этом сезоне Рафаэл забил всего три гола и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах Серии А за «Милан».