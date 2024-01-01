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😡 «Он жаловался и спорил, потому что я отменил два его гола». Гондурасский арбитр рассказал, в чем главная разница между Роналду и Месси☝️

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Сложно вспомнить известного футболиста, который не высказался на тему главного вопроса футбола 21 века - Месси или Роналду?

Именно поэтому гондурасская спортивная газета Diario Diez решила обратиться с подобным вопросом к арбитру Саиду Мартинесу, которому довелось судить матчи, в которых принимали участие оба игрока.

«Это две совершенно разные личности, но оба - отличные игроки. Я не думаю, что один превосходит другого.

Судить Месси было немного спокойнее. Это парень, который работает с мячом и думает только о своей игре. Криштиану Роналду немного более демонстративный, но без неуважения.

Судить их - это привилегия, которую любой хотел бы получить. Видеть, как они оба забивают штрафные удары - я никогда не забуду этого.

С Месси мы пожали руки перед игрой. Я поприветствовал его, а он меня поблагодарил. В конце игры я также помню, что когда все скандировали его имя, он пошел пожать мне руку, и я всегда буду помнить об этом.

С Криштиану был каламбур: он жаловался и спорил со мной, потому что я отменил два его гола. Он даже не верил VAR.

Перед началом второго тайма я подозвал его, сказав, что мне не нравится то, как он себя повел. Он признал, что был неправ, и согласился со мной. Затем он сосредоточился на игре и забил феноменальный гол со штрафного удара, который помог его команде выиграть», - рассказал Мартинес.

1 комментарий
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чел оба раза судил предвзято, в итоге один поблагодарил, второй - отхуесосил
интересно в чем подвох
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