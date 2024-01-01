🔥 Японские студенты взорвали мировые соцсети. Такому выходу из-под прессинга позавидует даже Пеп Гвардиола 😱
Маловероятно, что вам часто доводится узнать о новостях из японского футбола. Сегодня тот день, когда вам повезло.
Поблагодарить за это стоит ежегодный всеяпонский университетский турнир, а точнее - «Камимура Гакуен» из Кагосимы и «Мацумото» из Нагано.
31 декабря команды встретились во втором раунде турнира, а спустя несколько часов стали звездами мировых соцсетей. Причина, к счастью, футбольная.
«Камимура Гакуен» показали, что такое идеальный выход из-под прессинга.
Хозяева обыграли «Мацумото» со счетом 2:0, пробившись в третий раунд, который состоится уже завтра.
Теперь вы поняли, почему Япония так играет на ЧМ?