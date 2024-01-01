Гаспачо
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🔥 Японские студенты взорвали мировые соцсети. Такому выходу из-под прессинга позавидует даже Пеп Гвардиола 😱

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Маловероятно, что вам часто доводится узнать о новостях из японского футбола. Сегодня тот день, когда вам повезло.

Поблагодарить за это стоит ежегодный всеяпонский университетский турнир, а точнее - «Камимура Гакуен» из Кагосимы и «Мацумото» из Нагано.

31 декабря команды встретились во втором раунде турнира, а спустя несколько часов стали звездами мировых соцсетей. Причина, к счастью, футбольная.

«Камимура Гакуен» показали, что такое идеальный выход из-под прессинга.

Хозяева обыграли «Мацумото» со счетом 2:0, пробившись в третий раунд, который состоится уже завтра.

Теперь вы поняли, почему Япония так играет на ЧМ?

2 комментария
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Сначала видео почини
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Здорово у ребят получилось. Идеально.
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