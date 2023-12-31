Суперкомпютер назвал победителей всех топ-5 лиг и еврокубков. Ждать сенсацию?

Пршла уже половина сезона-2023/24, и в большинстве лиг в борьбе за титул уже есть фавориты.

Суперкомпьютер BetMGM предсказал победителя для каждой крупной европейской лиги. В Испании больше всех шансов у «Реала», несмотря на исторический старт «Жироны».

Вот вероятные победители в других лигах:

- Премьер-лига - «Манчестер Сити»

- Серия А - «Интер»

- Бундеслига - «Бавария»

- Лига 1 - «ПСЖ»

Суперкомпьютер также назвал фаворитов в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций - это «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Астон Вилла» соответственно.