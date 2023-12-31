Суперкомпютер назвал победителей всех топ-5 лиг и еврокубков. Ждать сенсацию?
Пршла уже половина сезона-2023/24, и в большинстве лиг в борьбе за титул уже есть фавориты.
Суперкомпьютер BetMGM предсказал победителя для каждой крупной европейской лиги. В Испании больше всех шансов у «Реала», несмотря на исторический старт «Жироны».
Вот вероятные победители в других лигах:
- Премьер-лига - «Манчестер Сити»
- Серия А - «Интер»
- Бундеслига - «Бавария»
- Лига 1 - «ПСЖ»
Суперкомпьютер также назвал фаворитов в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций - это «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Астон Вилла» соответственно.
Байер
МС
Ювентус
ПСЖ
МС,Байер,Бетис