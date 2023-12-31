Гаспачо
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Суперкомпютер назвал победителей всех топ-5 лиг и еврокубков. Ждать сенсацию?

Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид Реал Мадрид
серия А Италия серия А Италия
Ливерпуль Ливерпуль
лига 1 Франция лига 1 Франция
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
бундеслига Германия бундеслига Германия
Бавария Бавария
Интер Интер
Манчестер Сити Манчестер Сити
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Пршла уже половина сезона-2023/24, и в большинстве лиг в борьбе за титул уже есть фавориты.

Суперкомпьютер BetMGM предсказал победителя для каждой крупной европейской лиги. В Испании больше всех шансов у «Реала», несмотря на исторический старт «Жироны».

Вот вероятные победители в других лигах:

- Премьер-лига - «Манчестер Сити»

- Серия А - «Интер»

- Бундеслига - «Бавария»

- Лига 1 - «ПСЖ»

Суперкомпьютер также назвал фаворитов в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций - это «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Астон Вилла» соответственно.

3 комментария
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Получается, я тоже своего рода суперкомпьютер
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+4
ну незнаю незнаю, в бундеслиге сейчас байер идёт уверенно, и он может выиграть. А так прогнозы более менее норм.
0
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0
Реал
Байер
МС
Ювентус
ПСЖ
МС,Байер,Бетис
0
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0
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