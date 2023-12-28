Биограф Гвардиолы считает, что тренер не вернется работать в Испанию. Дело далеко не в футболе

Летом 2025 года у Гвардиолы заканчивается контракт с «Манчестер Сити». С «горожанами» Пеп выиграл все, что только мог. Прошлогодний требл стал венцом его тренерской работы в «Сити».

Следующий шаг в карьере Хосепа предугадать трудно, но биограф каталанского специалиста убежден, что тренер не вернется работать в Испанию. Слова Марти Перарнау передает Daily Mail:

«Не думаю, что по спортивным причинам он [Гвардиола] отказался бы от работы в Испании, а вот по социальным причинам он предпочел бы там не тренировать. Существует очевидное неприятие. Есть очень значительная часть испанцев, которые мыслят не так, как Пеп, отсюда и появляется это неприятие.

Я также не думаю, что Испанской федерации [футбола] пришло бы в голову пригласить его на работу. Это спровоцировало бы ненужный конфликт, ни одна из сторон в этом не заинтересована. Зачем кому-то ввязываться в такую историю? Вот как я это вижу».

Перарнау, разумеется, говорит о политической позиции Гвардиолы по вопросу о независимости Каталонии. Пеп публично выступает за отделение региона от Испании. Уроженец Санпедора, еще будучи тренером «Баварии», говорил, что предпочел бы играть за сборную Каталонии, а не за «красную фурию».

А как думаете вы: политическая позиция Пепа помешает ему продолжить свой профессиональный путь в Ла Лиге или даже сборной Испании?