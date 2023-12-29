🔥«Мадрид» вновь попробует забрать Мбаппе. Дедлайн решения для игрока − середина января 😮

Неужели получится?

По словам журналиста The Athletic Марио Кортеганы, мадридский «Реал» предпримет новую попытку подписать Килиана Мбаппе из «ПСЖ». Нападающему дали срок, чтобы решить, хочет ли он перейти к ним этим летом.

С 1 января у Мбаппе останутся последние шесть месяцев контракта с «ПСЖ», а это значит, что он может вести переговоры с другими клубами перед тем, как стать свободным агентом.

В «Реале» считают, что они извлекли уроки из ошибок, допущенных летом 2022 года, когда решили подписать француза, но вместо этого он заключил новый контракт с «ПСЖ». Представители клуба Ла Лиги дали понять 25-летнему футболисту, что если он хочет присоединиться к ним, то должен принять решение до середины января.

Когда в мае 2022 года Мбаппе решил продлить контракт с «ПСЖ», некоторые в «Мадриде» почувствовали себя обманутыми. Но, несмотря на это, контакт между двумя сторонами никогда не прекращался, о чем The Athletic сообщил в январе 2023 года.

Однако условия сделки, которая была на столе в 2022 году, теперь, скорее всего, будут другими.

Растущая стоимость работ на «Сантьяго Бернабеу» ограничила возможности «Реала» на трансферном рынке, и приоритетом клуба является получение прибыли каждый год, чего удалось добиться даже во время пандемии.

Клуб также заботится о сохранении мира в раздевалке. Мадридский «Реал» давно пытается контролировать расходы на зарплату, а Мбаппе, исходя из его нынешней зарплаты, будет получать более чем в два раза больше, чем нынешние звезды, и этот фактор всегда был деликатным.

Например, Джуд Беллингем рассказал товарищам по команде, что отклонил более выгодные финансовые предложения, чтобы перейти в «Реал». Так поступил и Орельен Тчуамени в 2022 году, Мбаппе скорее всего, придется пойти по тому же пути.

Все в Вальдебебасе, начиная с главного тренера Карло Анчелотти, только что заключившего контракт до 2026 года, и заканчивая игроками, хотят, чтобы Мбаппе перебрался в «Реал». Винисиус Жуниор даже общается с французом в соцсетях. Получат ли они желаемое, пока неясно.

Мбаппе напрямую общается с президентом «Реала» Флорентино Пересом, который, несмотря на ложные заявления последних лет, остается большим сторонником его подписания. Но в случае прогресса переговоры будут вести Хосе Анхель Санчес, генеральный менеджер «Реала», а также Файза Ламари и Дельфина Верхайден, мать и адвокат Мбаппе соответственно. Не исключено и участие посредника, как это было в 2021 и 2022 годах.

В «ПСЖ» сейчас считают, что Мбаппе может снова продлить свое пребывание в Париже. Некоторые в столице Франции не верят, что «Реал Мадрид» предложит Мбаппе тот финансовый пакет, который он хочет.

Французский клуб чувствует себя достаточно защищенным − как в спортивном, так и в финансовом смысле − после событий июля и августа, но, учитывая непредсказуемость ситуации, никакой исход их не удивит.

Прошлым летом Мбаппе был отправлен на «чердак» − в группу игроков, которые не входили в планы «ПСЖ» на первую команду, − а затем остался за бортом предсезонного турне по Японии и Южной Корее. Он был выставлен на продажу, а чемпионы Лиги 1 посчитали, что футболист не намерен продлеваться и хочет перейти в мадридский «Реал» летом 2024 года свободным агентом.

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хилаль» даже сделал по Мбаппе рекордное предложение в 300 млн евро, и французский клуб дал разрешение на переговоры с Килианом. После он был «восстановлен» в первой команде.